«Палата № 6»: настоящий Чехов

«Палата № 6»: настоящий ЧеховЕвгений Закиров поставил в Театре им. В. Маяковского самую безысходную повесть Антона Чехова
Чеховская «Палата № 6» – дебют режиссера Евгения Закирова в Театре им. В. Маяковского и безоговорочная удача. Недавний выпускник ГИТИСа, мастерской Сергея Женовача, уже известен постановками «Гроза. Апокриф» в Школе драматического искусства и «Очень-очень-очень темная материя» в МХТ им. А. П. Чехова. Закиров, как и его учитель Женовач, тонко чувствует слово, умеет докопаться до сути текста и передать ее ненатужно – буквально легкими штрихами, избегая привычных смыслов и штампов восприятия.
И в «Палате № 6» режиссер не сгущает краски, не педалирует тему несвободы душевнобольных, ничего не преувеличивает и не преуменьшает. Больница, в которой работает главный герой Рагин, у него выходит не жуткой «психушкой», но совершенно обычным (и тем страшнее это воспринимается) лечебным заведением, каких миллионы в стране. В этом спектакле вообще не стараются втиснуть чеховскую повесть в какую-либо концепцию. Перед нами Чехов как он есть – с его беспощадным анализом русской действительности, глубоким психологизмом, отсутствием морализаторского начала и категоричных выводов.