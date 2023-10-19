Газета
Мнения / Стиль жизни / Медиа / Культура Эксклюзивно по подписке

«Палата № 6»: настоящий Чехов

Евгений Закиров поставил в Театре им. В. Маяковского самую безысходную повесть Антона Чехова
Наталья Витвицкая , критик

Чеховская «Палата № 6» – дебют режиссера Евгения Закирова в Театре им. В. Маяковского и безоговорочная удача. Недавний выпускник ГИТИСа, мастерской Сергея Женовача, уже известен постановками «Гроза. Апокриф» в Школе драматического искусства и «Очень-очень-очень темная материя» в МХТ им. А. П. Чехова. Закиров, как и его учитель Женовач, тонко чувствует слово, умеет докопаться до сути текста и передать ее ненатужно – буквально легкими штрихами, избегая привычных смыслов и штампов восприятия.

И в «Палате № 6» режиссер не сгущает краски, не педалирует тему несвободы душевнобольных, ничего не преувеличивает и не преуменьшает. Больница, в которой работает главный герой Рагин, у него выходит не жуткой «психушкой», но совершенно обычным (и тем страшнее это воспринимается) лечебным заведением, каких миллионы в стране. В этом спектакле вообще не стараются втиснуть чеховскую повесть в какую-либо концепцию. Перед нами Чехов как он есть – с его беспощадным анализом русской действительности, глубоким психологизмом, отсутствием морализаторского начала и категоричных выводов.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных