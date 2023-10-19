«Палата № 6»: настоящий Чехов

И в «Палате № 6» режиссер не сгущает краски, не педалирует тему несвободы душевнобольных, ничего не преувеличивает и не преуменьшает. Больница, в которой работает главный герой Рагин, у него выходит не жуткой «психушкой», но совершенно обычным (и тем страшнее это воспринимается) лечебным заведением, каких миллионы в стране. В этом спектакле вообще не стараются втиснуть чеховскую повесть в какую-либо концепцию. Перед нами Чехов как он есть – с его беспощадным анализом русской действительности, глубоким психологизмом, отсутствием морализаторского начала и категоричных выводов.