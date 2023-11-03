«Привет, мама»: четыре сестры

Положенный срок спустя Эмму признали умершей, и Кира с Верой унаследовали просторную мамину квартиру в центре. И в зависимости от того, как поступить с наследством, будет ясно, быть или не быть дальше их сестринской общине. Вера ли переедет в новую жилплощадь с дочерьми или Кира одна, не так уж важно. Каждая наконец сможет начать самостоятельную жизнь. Девушкам едва за 30, у каждой ухажер, у старшей Киры – даже не один. Но жить раздельно, независимо, самой по себе – страшно. Страшно настолько, что хочется все оставить как есть. Можно просто взять кредит, отремонтировать квартиру и сдавать в аренду, а все судьбоносные решения отложить на неопределенный срок.