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«Привет, мама»: четыре сестры

В прокат вышла нежная драма о «маленьких женщинах», отобранная в конкурс фестиваля в Сан-Себастьяне
Николай Корнацкий , критик

Безотцовщина – кого этим удивишь. Но в этой семье нет ни отца, ни матери. Когда Вера (Аглая Тарасова – звезда дилогии «Лед» и грядущего «Холопа 2») забеременела в 15, мама Эмма выставила ее на улицу. Веру приютила Кира (Дарья Малахова – звезда сериалов «Обычная женщина» и «Пингвины моей мамы») – старшая сестра. Так они и живут в маленькой квартире на окраине Питера – Кира, Вера и две Верины дочери от разных случайных мужчин. Что до Эммы, та из жизни дочерей и внучек исчезла сначала на 15 лет, а потом и вовсе – вышла куда-то и не вернулась. Будто и не было человека – зрителю ее даже не покажут.

Положенный срок спустя Эмму признали умершей, и Кира с Верой унаследовали просторную мамину квартиру в центре. И в зависимости от того, как поступить с наследством, будет ясно, быть или не быть дальше их сестринской общине. Вера ли переедет в новую жилплощадь с дочерьми или Кира одна, не так уж важно. Каждая наконец сможет начать самостоятельную жизнь. Девушкам едва за 30, у каждой ухажер, у старшей Киры – даже не один. Но жить раздельно, независимо, самой по себе – страшно. Страшно настолько, что хочется все оставить как есть. Можно просто взять кредит, отремонтировать квартиру и сдавать в аренду, а все судьбоносные решения отложить на неопределенный срок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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