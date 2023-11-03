«Привет, мама»: четыре сестры

«Привет, мама»: четыре сестрыВ прокат вышла нежная драма о «маленьких женщинах», отобранная в конкурс фестиваля в Сан-Себастьяне
Безотцовщина – кого этим удивишь. Но в этой семье нет ни отца, ни матери. Когда Вера (Аглая Тарасова – звезда дилогии «Лед» и грядущего «Холопа 2») забеременела в 15, мама Эмма выставила ее на улицу. Веру приютила Кира (Дарья Малахова – звезда сериалов «Обычная женщина» и «Пингвины моей мамы») – старшая сестра. Так они и живут в маленькой квартире на окраине Питера – Кира, Вера и две Верины дочери от разных случайных мужчин. Что до Эммы, та из жизни дочерей и внучек исчезла сначала на 15 лет, а потом и вовсе – вышла куда-то и не вернулась. Будто и не было человека – зрителю ее даже не покажут.
Положенный срок спустя Эмму признали умершей, и Кира с Верой унаследовали просторную мамину квартиру в центре. И в зависимости от того, как поступить с наследством, будет ясно, быть или не быть дальше их сестринской общине. Вера ли переедет в новую жилплощадь с дочерьми или Кира одна, не так уж важно. Каждая наконец сможет начать самостоятельную жизнь. Девушкам едва за 30, у каждой ухажер, у старшей Киры – даже не один. Но жить раздельно, независимо, самой по себе – страшно. Страшно настолько, что хочется все оставить как есть. Можно просто взять кредит, отремонтировать квартиру и сдавать в аренду, а все судьбоносные решения отложить на неопределенный срок.