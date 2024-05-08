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«Марс экспресс»: люди – плохие боги

Французский мультфильм из каннской программы переизобретает киберпанк
Николай Корнацкий , критик

Робот не может навредить человеку и не может ослушаться. Все так. Закон есть закон. Но тот же робот может накопить денег, нанять беспринципного человека – хакера, который сменит ему прошивку так, что робот получит возможность и вредить, и не слушать. По следу такого киберпреступника идут два частных детектива – белокурая валькирия Алис и ее верный напарник Карлос. Оба настоящие профессионалы своего дела. Бывшие полицейские, а Карлос еще и бывший человек. Пять лет назад его убили в перестрелке, но он успел оставить слепок сознания, которое загрузили в механическое тело.

Своего хакера – точнее, хакершу Роберту – Алис и Карлос находят быстро. В ходе великолепно разыгранной спецоперации они ее ловят и лично конвоируют с Земли в марсианскую колонию, чтобы передать из рук в руки властям. Но вот незадача: на месте выясняется, что беспринципные хакеры могут не только освобождать роботов, но и стереть ордер на арест с полицейского сервера. Роберту благополучно отпускают восвояси, униженные и злые сыщики бредут домой, где их уже поджидает новый заказ – розыск пропавшей студентки. Стоит ли говорить, что в итоге оба дела окажутся связаны?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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