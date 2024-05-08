«Марс экспресс»: люди – плохие боги

Робот не может навредить человеку и не может ослушаться. Все так. Закон есть закон. Но тот же робот может накопить денег, нанять беспринципного человека – хакера, который сменит ему прошивку так, что робот получит возможность и вредить, и не слушать. По следу такого киберпреступника идут два частных детектива – белокурая валькирия Алис и ее верный напарник Карлос. Оба настоящие профессионалы своего дела. Бывшие полицейские, а Карлос еще и бывший человек. Пять лет назад его убили в перестрелке, но он успел оставить слепок сознания, которое загрузили в механическое тело.