«Марс экспресс»: люди – плохие боги

«Марс экспресс»: люди – плохие богиФранцузский мультфильм из каннской программы переизобретает киберпанк
Робот не может навредить человеку и не может ослушаться. Все так. Закон есть закон. Но тот же робот может накопить денег, нанять беспринципного человека – хакера, который сменит ему прошивку так, что робот получит возможность и вредить, и не слушать. По следу такого киберпреступника идут два частных детектива – белокурая валькирия Алис и ее верный напарник Карлос. Оба настоящие профессионалы своего дела. Бывшие полицейские, а Карлос еще и бывший человек. Пять лет назад его убили в перестрелке, но он успел оставить слепок сознания, которое загрузили в механическое тело.
Своего хакера – точнее, хакершу Роберту – Алис и Карлос находят быстро. В ходе великолепно разыгранной спецоперации они ее ловят и лично конвоируют с Земли в марсианскую колонию, чтобы передать из рук в руки властям. Но вот незадача: на месте выясняется, что беспринципные хакеры могут не только освобождать роботов, но и стереть ордер на арест с полицейского сервера. Роберту благополучно отпускают восвояси, униженные и злые сыщики бредут домой, где их уже поджидает новый заказ – розыск пропавшей студентки. Стоит ли говорить, что в итоге оба дела окажутся связаны?