Игры как средство борьбы за умы

Если опустить тот факт, что Марию-Антуанетту придумал изображать жертвой отнюдь не Ubisoft, а явно симпатизирующий своей соотечественнице писатель Стефан Цвейг почти 100 лет назад, то Меланшон в своем алармизме был не так уж и не прав. В конце концов, многие государства уже давно рассматривают игровую индустрию как потенциальный идеологический фронт.