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Игры как средство борьбы за умы

3,8 млрд геймеров – вот та аудитория, с которой Россия должна говорить о важном
Дмитрий Плотников , партнер консалтинговой компании «Яков и партнеры»

Выход в 2014 г. игры Assassin’s Creed Unity от Ubisoft, посвященной периоду Великой французской революции, сопровождался скандалом. Депутат Европарламента и бывший министр при президенте Франции Жаке Шираке Жан-Люк Меланшон обрушился на игру с критикой, обвинил ее в исторической недостоверности и «контрреволюционном нарративе». Игра, по оценке Меланшона, совершенно незаслуженно изображала Марию-Антуанетту и прочих аристократов невинными жертвами, революционеров – кровожадными варварами, а Робеспьера – монстром.

Если опустить тот факт, что Марию-Антуанетту придумал изображать жертвой отнюдь не Ubisoft, а явно симпатизирующий своей соотечественнице писатель Стефан Цвейг почти 100 лет назад, то Меланшон в своем алармизме был не так уж и не прав. В конце концов, многие государства уже давно рассматривают игровую индустрию как потенциальный идеологический фронт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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