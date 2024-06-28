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«Дом Дракона»: кровь и водица

Amediateka начала показывать второй сезон приквела «Игры престолов»
Роман Черкасов , критик

В свое время каждый новый сезон «Игры престолов» был долгожданной встречей с персонажами, которые быстро становились нам чуть ли не родными. Продолжение приквела «Игры» – «Дом Дракона» – выходит спустя почти два года. И в этот раз, возможно, потребуются усилия, чтобы вспомнить, кто все эти люди, чего они хотят и в каких отношениях друг с другом находятся.

Уже к середине первого сезона «Дома Дракона» стало понятно, что новой «Игры престолов» мы не получим. Сделанный по книге Дж. Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», приквел оказался не захватывающим сложноорганизованным эпосом, а вялым и, несмотря на судорожные хронологические скачки, неспешным рассказом о делах семейных. Вместо того чтобы постепенно углубляться и обрастать, так сказать, психологией, характеры двигались в обратном направлении – к детсадовской простоте. И если поначалу за некоторыми лукавыми полуулыбками еще мерещились потаенные мысли и скрытые намерения, то очень скоро загадок не осталось вовсе. Многие сюжетные линии, которые могли бы обогатить рассказ, обрывались, едва начавшись, – как, например, бунт Веймонда Велариона, такой многообещающий первые 15 минут, пока его не подавили одним ударом меча. А камерность, псевдоисторическая экзотика и бесконечное пережевывание в диалогах одного и того же делали шоу местами похожим на турецкую мыльную оперу в дворцовых интерьерах. Значительную часть времени герои, сидя за длинным столом, спорили о вопросах престолонаследия. И в этом плане в новом сезоне кардинально ничего не поменялось – разве что теперь, разойдясь на два лагеря, они собираются за разными столами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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