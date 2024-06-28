«Дом Дракона»: кровь и водица

Уже к середине первого сезона «Дома Дракона» стало понятно, что новой «Игры престолов» мы не получим. Сделанный по книге Дж. Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», приквел оказался не захватывающим сложноорганизованным эпосом, а вялым и, несмотря на судорожные хронологические скачки, неспешным рассказом о делах семейных. Вместо того чтобы постепенно углубляться и обрастать, так сказать, психологией, характеры двигались в обратном направлении – к детсадовской простоте. И если поначалу за некоторыми лукавыми полуулыбками еще мерещились потаенные мысли и скрытые намерения, то очень скоро загадок не осталось вовсе. Многие сюжетные линии, которые могли бы обогатить рассказ, обрывались, едва начавшись, – как, например, бунт Веймонда Велариона, такой многообещающий первые 15 минут, пока его не подавили одним ударом меча. А камерность, псевдоисторическая экзотика и бесконечное пережевывание в диалогах одного и того же делали шоу местами похожим на турецкую мыльную оперу в дворцовых интерьерах. Значительную часть времени герои, сидя за длинным столом, спорили о вопросах престолонаследия. И в этом плане в новом сезоне кардинально ничего не поменялось – разве что теперь, разойдясь на два лагеря, они собираются за разными столами.