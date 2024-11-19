Дизельному топливу нужен дизельный автопарк

Если рассматривать весь автопарк страны (грузовые и легковые автомобили), то бензин потребляют порядка 60% автотранспортных средств, оставшиеся – дизельное топливо (ДТ). При этом в легковом парке доля автомобилей с дизельным двигателем не превышает 6% – дизельные двигатели у покупателей легкового автотранспорта в России не пользуются популярностью. Отчасти это связано с историями 1990-х гг., когда мировые автопроизводители отказывались поставлять в нашу страну автомобили с дизельными двигателями, ссылаясь на значительную долю некачественного ДТ на отечественных АЗС. По той же причине и автолюбители не приобретали автомобили с дизельными двигателями, чтобы их не угробить некачественным дизелем. С тех пор ситуация с качеством топлива кардинально поменялась, процент жалоб на некачественное топливо на АЗС стремится к нулю, а связаны эти жалобы не с нелегальным производством и реализацией дизеля, а скорее с достаточно редкими техническими проблемами. Можно констатировать, что стандарт качества ДТ «Евро-5» соблюдается по всей стране, на всех АЗС.