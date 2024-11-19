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Дизельному топливу нужен дизельный автопарк

Требуется системный пересмотр промышленной политики в соответствии с задачами энергобезопасности
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

Кризисы на топливном рынке России возникают достаточно часто. Использование методов государственного регулирования и ручного управления позволяет снижать накал и возвращать оптовые цены к уровням, позволяющим существовать и АЗС, и мелкооптовым потребителям. Ключевым фактором таких кризисов является дисбаланс между оптовыми и розничными ценами на рынке. Но существует ряд факторов, которые способны в долгосрочной перспективе снизить вероятность резкого роста цен на топливо и стабилизировать его потребление.

Если рассматривать весь автопарк страны (грузовые и легковые автомобили), то бензин потребляют порядка 60% автотранспортных средств, оставшиеся – дизельное топливо (ДТ). При этом в легковом парке доля автомобилей с дизельным двигателем не превышает 6% – дизельные двигатели у покупателей легкового автотранспорта в России не пользуются популярностью. Отчасти это связано с историями 1990-х гг., когда мировые автопроизводители отказывались поставлять в нашу страну автомобили с дизельными двигателями, ссылаясь на значительную долю некачественного ДТ на отечественных АЗС. По той же причине и автолюбители не приобретали автомобили с дизельными двигателями, чтобы их не угробить некачественным дизелем. С тех пор ситуация с качеством топлива кардинально поменялась, процент жалоб на некачественное топливо на АЗС стремится к нулю, а связаны эти жалобы не с нелегальным производством и реализацией дизеля, а скорее с достаточно редкими техническими проблемами. Можно констатировать, что стандарт качества ДТ «Евро-5» соблюдается по всей стране, на всех АЗС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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