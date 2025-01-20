Конституция взаимодействия Ирана и России

17 января в Москве президентами России и Ирана был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Помимо пунктов, касающихся сферы безопасности, военно-технического сотрудничества и финансово-экономического партнерства, договор предполагает развитие топливно-энергетического комплекса и информационного взаимодействия России и Ирана. Для человека, более 20 лет увлекающегося на профессиональной основе аспектами ТЭКа, эта часть договора оказалась наиболее интересной.