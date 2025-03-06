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Внешний контур внутренней политики

Старые методы сопровождения процессов на постсоветском пространстве, вероятно, потребовали пересмотра
Александр Немцев , политолог

5 марта в Кремле Владимир Путин принял победителя выборов в Абхазии Бадру Гунбу. «54 с лишним – 54,7 процента – набрали при явке 70 процентов, – оценил он. – Хороший результат». Они обсудили вопросы гражданства, поддержки республики, в том числе требующие изменения российского законодательства.

Это своего рода жирная точка в непростой (как видно по второму туру и результатам) избирательной кампании, которая прошла под присмотром внутриполитического блока администрации президента России в Абхазии. Не исключено, что ход кампании – демонстрация того, что Старая площадь по-новому начинает смотреть на такие события на постсоветском пространстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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