Внешний контур внутренней политики

Внешний контур внутренней политикиСтарые методы сопровождения процессов на постсоветском пространстве, вероятно, потребовали пересмотра
5 марта в Кремле Владимир Путин принял победителя выборов в Абхазии Бадру Гунбу. «54 с лишним – 54,7 процента – набрали при явке 70 процентов, – оценил он. – Хороший результат». Они обсудили вопросы гражданства, поддержки республики, в том числе требующие изменения российского законодательства.
Это своего рода жирная точка в непростой (как видно по второму туру и результатам) избирательной кампании, которая прошла под присмотром внутриполитического блока администрации президента России в Абхазии. Не исключено, что ход кампании – демонстрация того, что Старая площадь по-новому начинает смотреть на такие события на постсоветском пространстве.
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