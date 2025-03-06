Внешний контур внутренней политики

Это своего рода жирная точка в непростой (как видно по второму туру и результатам) избирательной кампании, которая прошла под присмотром внутриполитического блока администрации президента России в Абхазии. Не исключено, что ход кампании – демонстрация того, что Старая площадь по-новому начинает смотреть на такие события на постсоветском пространстве.