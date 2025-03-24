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Рожденные для роста

Демография как фактор формирования новой экономической модели
Александр Широв , директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

Демографический фактор традиционно относят к фундаментальным ограничениям экономического развития. Общая численность населения является базовой характеристикой, определяющей масштаб экономики, емкость внутреннего рынка, возможности развития производств в различных секторах. Традиционно в экономике и СССР, и новой России демография не оказывала определяющего влияния на экономическую динамику.

Но ситуация меняется. В условиях масштабного структурного сдвига, произошедшего в 2022–2024 гг., оказалось, что даже в условиях существенно повысившегося уровня участия российского населения в рабочей силе формируются условия для нарастания напряжения на рынке труда. Это означает, что стратегия развития национальной экономики должна теперь формироваться в условиях ограничений как по капиталу, так и по трудовым ресурсам. Это новый вызов, который значительно поднимает значимость решений в области демографической политики и эффективности использования трудовых ресурсов. Например, оценки ИНП РАН показывают, что без изменений в структуре экономики и при отсутствии сдвигов в области производительности труда уже к 2030 г. дефицит трудовых ресурсов может превысить 2 млн работников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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