Рожденные для роста

Но ситуация меняется. В условиях масштабного структурного сдвига, произошедшего в 2022–2024 гг., оказалось, что даже в условиях существенно повысившегося уровня участия российского населения в рабочей силе формируются условия для нарастания напряжения на рынке труда. Это означает, что стратегия развития национальной экономики должна теперь формироваться в условиях ограничений как по капиталу, так и по трудовым ресурсам. Это новый вызов, который значительно поднимает значимость решений в области демографической политики и эффективности использования трудовых ресурсов. Например, оценки ИНП РАН показывают, что без изменений в структуре экономики и при отсутствии сдвигов в области производительности труда уже к 2030 г. дефицит трудовых ресурсов может превысить 2 млн работников.