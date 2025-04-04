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«Сирано де Бержерак»: новый герой нашего времени

Константин Райкин поставил пьесу Ростана как современную трагедию о лишнем человеке
Наталья Витвицкая , критик

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин очень любит знаменитую пьесу Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», а роль Сирано справедливо считает «одной из лучших на свете». Когда-то Райкин сам ее играл в спектакле Леонида Трушкина. Спустя 30 лет французская пьеса стала основой его собственного режиссерского сочинения. Для поклонников сочной театральности и нарочитого актерства новый «Сирано» – безоговорочный хит.

Райкин впервые поставил спектакль в тесном сотрудничестве с актерами своего театра. Решение смелое, но оправданное. Как результат – ничем не замутненная страсть и драйв, с которыми работают артисты. Во время репетиционного процесса они не просто выполняли режиссерские задачи, но вместе с худруком искали трактовки, проверяли разные версии, бесконечно искали нового, откликающегося именно сегодня героя. Кто он, Сирано нашего времени? Одиночка, всегда и во всем верный самому себе. Плывущий против течения и не терпящий зла и лицемерия. Человек, запретивший себе счастье и терпящий поражение в схватке с жизнью, которое оказывается чище и нравственнее победы. Отнюдь не случайно в спектакле звучит музыка Эминема. Рэпер-бунтарь, а вместе с ним Серж Генсбур, Лермонтов, Пастернак, Высоцкий. Именно они вдохновили команду создателей сатириконовского «Сирано», это указано в программке к спектаклю. Перпендикулярность прожитых ими судеб судьбам «обычных» людей явлена в собирательном образе современного Сирано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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