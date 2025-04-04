«Сирано де Бержерак»: новый герой нашего времени

Райкин впервые поставил спектакль в тесном сотрудничестве с актерами своего театра. Решение смелое, но оправданное. Как результат – ничем не замутненная страсть и драйв, с которыми работают артисты. Во время репетиционного процесса они не просто выполняли режиссерские задачи, но вместе с худруком искали трактовки, проверяли разные версии, бесконечно искали нового, откликающегося именно сегодня героя. Кто он, Сирано нашего времени? Одиночка, всегда и во всем верный самому себе. Плывущий против течения и не терпящий зла и лицемерия. Человек, запретивший себе счастье и терпящий поражение в схватке с жизнью, которое оказывается чище и нравственнее победы. Отнюдь не случайно в спектакле звучит музыка Эминема. Рэпер-бунтарь, а вместе с ним Серж Генсбур, Лермонтов, Пастернак, Высоцкий. Именно они вдохновили команду создателей сатириконовского «Сирано», это указано в программке к спектаклю. Перпендикулярность прожитых ими судеб судьбам «обычных» людей явлена в собирательном образе современного Сирано.