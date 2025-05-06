Кадры: от нехватки к прорыву

Сегодня правительством России определены восемь национальных проектов технологического лидерства: «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизации», «Новые атомные и энергетические технологии», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Беспилотные авиационные системы», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и другие критически важные для устойчивого суверенного развития нашей страны.