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Кадры: от нехватки к прорыву

Необходимо обновить систему подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения технологического лидерства
Денис Кравченко , первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике («Единая Россия»)

В условиях стремительных изменений и глобальной конкуренции технологическое лидерство страны напрямую зависит от уровня подготовки специалистов, особенно инженеров, которые будут двигать экономику будущего. В нашей стране приоритет кадрового обеспечения закреплен указом президента РФ № 309 о национальных целях развития России.

Сегодня правительством России определены восемь национальных проектов технологического лидерства: «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизации», «Новые атомные и энергетические технологии», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Беспилотные авиационные системы», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и другие критически важные для устойчивого суверенного развития нашей страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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