Кадры: от нехватки к прорыву

Кадры: от нехватки к прорывуНеобходимо обновить систему подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения технологического лидерства
В условиях стремительных изменений и глобальной конкуренции технологическое лидерство страны напрямую зависит от уровня подготовки специалистов, особенно инженеров, которые будут двигать экономику будущего. В нашей стране приоритет кадрового обеспечения закреплен указом президента РФ № 309 о национальных целях развития России.
Сегодня правительством России определены восемь национальных проектов технологического лидерства: «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизации», «Новые атомные и энергетические технологии», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Беспилотные авиационные системы», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и другие критически важные для устойчивого суверенного развития нашей страны.