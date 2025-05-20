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Дефолт во всем, кроме названия

Статус доллара как резервной валюты неизбежно снизится, что подорвет рычаги мягкой силы
Игорь Зелезецкий , член комиссии по рейтингам делового совета БРИКС

В 2025 г. администрация Трампа провела серию резких политических реформ. Речь идет о климатических соглашениях, оборонных договоренностях, торговых соглашениях, таких как USMCA (соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой), и ранее согласованных инфраструктурных и энергетических партнерствах. Хотя ни одно из этих действий не привело к традиционному дефолту по долгам – пропуску платежей или объявлению о неплатежеспособности, многие эксперты теперь рассматривают их как дефолт по внедоговорным, но имеющим глубокие последствия обязательствам.

Это были не просто изменения в политике. Во многих случаях это были отмены конкретных обещаний, публичных заверений и давних схем поддержки, на которых иностранные правительства, транснациональные корпорации и финансовые рынки строили свои прогнозы, инвестиционные стратегии и даже национальные бюджеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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