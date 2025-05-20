Дефолт во всем, кроме названия

Дефолт во всем, кроме названияСтатус доллара как резервной валюты неизбежно снизится, что подорвет рычаги мягкой силы
В 2025 г. администрация Трампа провела серию резких политических реформ. Речь идет о климатических соглашениях, оборонных договоренностях, торговых соглашениях, таких как USMCA (соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой), и ранее согласованных инфраструктурных и энергетических партнерствах. Хотя ни одно из этих действий не привело к традиционному дефолту по долгам – пропуску платежей или объявлению о неплатежеспособности, многие эксперты теперь рассматривают их как дефолт по внедоговорным, но имеющим глубокие последствия обязательствам.
Это были не просто изменения в политике. Во многих случаях это были отмены конкретных обещаний, публичных заверений и давних схем поддержки, на которых иностранные правительства, транснациональные корпорации и финансовые рынки строили свои прогнозы, инвестиционные стратегии и даже национальные бюджеты.