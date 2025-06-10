В жилищном строительстве мы прошли «отборочный турнир»

Арендный рынок в России недостаточно прозрачен и развит. Если в Европе и США в арендном жилье живет в среднем более 30% домохозяйств, то в нашей стране квартиры снимает лишь 9% семей. Относительно невысокая доля этого показателя в России объясняется тем, что многие продолжают жить в том жилье, которое досталось в результате бесплатной приватизации. Часто это жилье не очень хорошего качества. При этом в стране накоплен значительный спрос на долгосрочную аренду квартир как способ улучшения жилищных условий. По нашим оценкам, до 5,8 млн семей готовы рассматривать аренду сроком более пяти лет в случае формирования необходимых условий: высокое качество жилья и подписание договора, гарантирующего их права. Поэтому нам просто необходимо дальнейшее развитие рынка институциональной аренды. Дом.PФ развивает такой формат с 2016 г. и видит, что его использование возможно как на социальных, льготных, условиях, так и на коммерческих.