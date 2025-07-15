ЕС и Китай пытаются укрепить связи на фоне политики Трампа

ЕС и Китай пытаются укрепить связи на фоне политики ТрампаНо отношениями с Россией Пекин ради этого торговать не будет
Пока мировая общественность переваривала итоги 12-дневной войны Израиля с Ираном, а в Бразилии готовились к саммиту БРИКС, министр иностранных дел Китая Ван И в рамках 13-го стратегического диалога встретился в Брюсселе с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас и президентом Евросовета Антониу Коштой.
Второе президентство Трампа поставило Европейский союз и КНР перед схожими вызовами. Тарифная война пугает обоих игроков, имеющих положительное торговое сальдо с США. У европейцев оно, по сомнительным подсчетам администрации США, составляет около $235 млрд, у китайцев – под $300 млрд. В апреле Трамп поднял пошлины для Китая до 145%, и китайские поставки в мае снизились на 20%. Затем США взяли паузу и сократили тарифы до 30%. Но непредсказуемость Трампа заставляет китайцев нервничать.