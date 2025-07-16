Искусственный интеллект требует естественного развития

Искусственный интеллект требует естественного развитияУмение использовать ИИ будет иметь решающее значение для конкурентоспособности работников в будущем
Люди беспокоятся, что их заменит искусственный интеллект (ИИ). Но главная проблема стремительного развития ИИ не в этом. Назревает новое расслоение общества, корни которого глубже, чем разделение по уровню образования, доходу и социальному статусу. Умение усилить свои способности и компетенции с помощью технологий – вот что будет определять положение человека в обществе. Через пару лет люди, которые применяют ИИ, будут опережать всех остальных по скорости мышления и уровню навыков. Они смогут за 10–15 минут выполнить задачу, на которую человек без технологии потратит часы или дни. Это и ляжет в основу нового расслоения.
Я наблюдал, как менеджер по продажам формирует коммерческое предложение (КП) клиенту: изучает запрос и похожие проекты, что-то копирует из шаблона и других КП, делает расчет, добавляет картинки. На все уходит 3–4 часа. С помощью ИИ я создал красиво оформленное персонализированное КП, которое учитывает всю историю взаимодействия с клиентом, за пять минут. И так практически в любой профессии.