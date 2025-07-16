Легковые водородомобили не доедут до человечества

Энергетическая сфера дает немало примеров. Не первое десятилетие в ходу шутка, что «до внедрения термоядерной энергетики всегда остается 20 лет». Но если термояд по-прежнему считается экспериментальной сферой, то ряд других направлений развития энергетики перешли в практическую плоскость и претендуют на роль замены традиционных энергоносителей. Речь идет как о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), так и о водородной энергетике. Но не повторится ли история с термоядом?