Правило осторожности

Прежняя конструкция предполагала постепенное снижение базовой цены: $59 в 2026 г., $58 в 2027 г., затем $55 к 2030 г. Логика была понятной: торговые и тарифные войны 2024–2025 гг. привели к долгосрочному снижению спроса на нефть из-за фрагментации мировых рынков. Правительство предложило среднесрочную адаптацию бюджета к меняющейся конъюнктуре без резких сокращений расходов. Но эта схема перестала работать по двум причинам, и обе они лежат не в плоскости теории, а в плоскости реальных шоков.