«Ленфильм» сменил гендиректора
Совет директоров государственной киностудии «Ленфильм» освободил от должности ее гендиректора Эдуарда Пигучина, сообщил министр культуры Владимир Мединский по итогам заседания совета. Пичугин управлял «Ленфильмом» с 2012 г.
За последние годы совет директоров «Ленфильма» и топ-менеджмент студии решили большинство проблем, но не все, заявил министр: «Эта работа достойна поощрения. Но работа руководителя не может быть вечной». Председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук также поблагодарил Пичугина за работу.
Это уже третья государственная студия, чье руководство сменилось за последние годы по инициативе Минкульта. С 2017 г. стратегическим управлением Союзмультфильма как председатель правления занимается Юлиана Слащева. Она же была назначена этой осенью новым гендиректором Киностудии имени Максима Горького, сменив на этом посту Сергея Зернова.