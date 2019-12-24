«Ленфильм» сменил гендиректора

Это уже третья государственная студия, чье руководство сменилось за последние годы по инициативе Минкульта. С 2017 г. стратегическим управлением Союзмультфильма как председатель правления занимается Юлиана Слащева. Она же была назначена этой осенью новым гендиректором Киностудии имени Максима Горького, сменив на этом посту Сергея Зернова.