Страсбургский суд решит, вправе ли Россия наказывать участников киевского майдана

Украинец Андрей Коломиец, осужденный в России к шести годам и восьми месяцам колонии за участие в евромайдане, пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщила представляющая его адвокат Ирина Хрунова. Коломиец утверждает, что у российских властей не было правовых оснований преследовать его, поскольку они не обладали юрисдикцией в отношении предполагаемых преступлений: он является гражданином Украины, а поводом для обвинения стало его участие в событиях на территории украинского государства. Таким образом, было нарушено его право на справедливый суд и на свободу собраний, считает заявитель.

Киевские итоги 1127 сотрудников органов внутренних дел Украины, по данным временной следственной комиссии Верховной рады, пострадали в ходе противостояния в центре Киева с 30 ноября 2013 г. по 22 февраля 2014 г.

Коломийца арестовали в мае 2015 г. в Кабардино-Балкарии, а в июне 2016 г. Киевский райсуд Симферополя признал его виновным в покушении на убийство бойцов «Беркута» в Киеве. По версии следствия, Коломиец, будучи членом запрещенной в России Украинской повстанческой армии, принял в январе 2014 г. участие в столкновениях с сотрудниками милиции. От брошенных им бутылок с зажигательной смесью пострадало двое командированных из Крыма сотрудников отряда «Беркут». В марте 2014 г. Крым был присоединен к России, а уже в апреле управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) в отношении неустановленных лиц по событиям, связанным с евромайданом. В качестве пострадавших в деле фигурируют около двух десятков бывших бойцов «Беркута», знает Хрунова: после присоединения Крыма они получили российское гражданство, поэтому теперь следствие ссылается на норму закона, позволяющую привлекать к уголовной ответственности за преступления, направленные против граждан России. На самом деле это не так, поскольку во время описываемых событий пострадавшие были еще гражданами Украины, напоминает адвокат. Кроме того, иностранцев можно привлечь к ответственности за действия на территории иностранного государства, только если там их еще не осудили. А российский суд получил извещение о том, что Генпрокуратура Украины ведет расследование в защиту сотрудников правоохранительных органов, – следовательно, преждевременно говорить о том, что Коломиец не привлекался к ответственности на родине, подчеркивает Хрунова. Она уверена, что это политическое дело: российской власти нужно продемонстрировать, что переворот на Украине был преступным, и под это подводится соответствующая база.

Судебное решение вынесено в полном соответствии с национальным законодательством, которое позволяет привлекать к ответственности иностранца за преступление, совершенное не в России, если оно направлено против интересов России либо ее граждан, возражает профессор МГИМО Александр Волеводз. Защита ссылается на факт расследования, но ведь сам Коломиец к ответственности не привлекался, отмечает он. Отношения с Украиной чрезвычайно политизированы, поэтому трудно прогнозировать выводы ЕСПЧ, считает эксперт. Но похожий механизм используют США в соответствии с «доктриной длинной руки», напоминает он, а Россия в отличие от них не похищает людей, а привлекает к ответственности лишь тех, кто находится на ее территории.