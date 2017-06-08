Журналистка обжаловала в суде запрет ФСИН на интервью с осужденным

Получить же у ФСИН официальную санкцию на интервью практически невозможно С. Портер / Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы в четверг рассмотрит иск журналиста и правозащитницы Зои Световой к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Она оспаривает отказ ведомства дать ей санкцию на интервью с украинским режиссером Олегом Сенцовым для еженедельника The New Times. Сенцов осужден за организацию террористического сообщества к 20 годам лишения свободы и отбывает наказание в ИК № 1 в Якутии. Светова говорит, что посылала запрос на интервью трижды, получив редакционные задания от трех разных изданий, и каждый раз получала немотивированный отказ. Это нарушает ее право как журналиста на сбор и распространение информации, считает Светова: темы предполагаемого интервью не подпадали ни под одно из ограничений, предусмотренных законом (они касаются информации, составляющей гостайну, распространения экстремистских материалов и пропаганды наркотиков).

Как отмечается в жалобе, с которой ознакомились «Ведомости», в своих ответах ФСИН ссылается на ст. 24 Уголовно-исполнительного кодекса, которая гласит, что «представители средств массовой информации и иные лица имеют право посещать учреждения и органы, исполняющие наказание, по специальному разрешению администрации этих учреждений и органов либо вышестоящих органов». Никаких других разъяснений по поводу причин отказа не дано. История с Сенцовым – не исключение, а скорее правило, говорит Светова: журналисты практически никогда не получают разрешения на встречу с осужденными. Они могут либо встречаться с ними как представители общественной наблюдательной комиссии (именно так чаще всего представители СМИ и попадают в места заключения), либо прийти на свидание в качестве знакомых без возможности записать беседу на диктофон. Получить же у ФСИН официальную санкцию на интервью практически невозможно.

Взяли лишнего Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении иска регионального управления ФСИН к генподрядчику «Крестов-2» ОАО «ГСК» о выплате 1,09 млрд руб. в связи с завышением сметной стоимости работ.

Пресс-служба ФСИН не ответила на запрос «Ведомостей».

Адвокат Световой Мария Серновец говорит, что Замоскворецкий суд, скорее всего, в иске откажет. Но смысл всей затеи в том, чтобы с этим отказом дойти до Конституционного суда и ЕСПЧ: основания для такого иска явно есть и проблема носит системный характер, объясняет она. Закрытость органов исполнительной власти от контроля со стороны гражданского общества и СМИ создает благоприятную почву для коррупции и злоупотреблений со стороны силовиков и чиновников и эту ситуацию надо ломать, настаивает Серновец.

Действительно, осужденные в России практически не дают очных интервью, а редкие исключения лишь подтверждают правило. Бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский беседовал с журналистами дважды, но оба раза это происходило в зале суда, вспоминает адвокат Вадим Клювгант. В Чите во время перерыва в заседании с ним удалось побеседовать корреспонденту Financial Times, и это вышло практически случайно. А в Хамовническом суде Москвы с Ходорковским и Лебедевым говорили журналисты «Новой газеты», и это происходило с санкции председателя суда, говорит адвокат. Но это происходило именно в суде, подчеркивает Клювгант, за пределами исправительного учреждения у ФСИН нет полномочий.