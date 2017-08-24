Кандидат не смог достучаться до избиркома

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Территориальные избирательные комиссии не всегда бывают доступны А. Гордеев / Ведомости

Кандидат Михаил Цветаев, выдвинутый партией «Парнас» на муниципальные выборы в Москве, пожаловался в Центризбирком на решения комиссии муниципального округа Молжаниновский и Мосгоризбиркома, которые отказали ему в регистрации кандидатом в депутаты в этом округе из-за несоблюдения им требований к выдвижению. ЦИК включил этот вопрос в повестку очередного заседания в среду, но уже на нем выяснилось, что Мосгоризбирком успел пересмотреть свою позицию, отменил решение молжаниновской комиссии и зарегистрировал Цветаева кандидатом. Как сообщил по видеосвязи председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, решение принято «по вновь открывшимся обстоятельствам». На сайте ЦИК говорится, что в ходе рассмотрения жалобы комиссия выразила сомнения в том, что территориальной избирательной комиссией (ТИК) Молжаниновского района были созданы все условия для исполнения партией своих обязанностей.