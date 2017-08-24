Демократия
Статья опубликована в № 4392 от 24.08.2017 под заголовком: Избиркомы без адреса

Кандидат не смог достучаться до избиркома

И едва не лишился регистрации из-за отсутствия у комиссии электронной почты

Кандидат Михаил Цветаев, выдвинутый партией «Парнас» на муниципальные выборы в Москве, пожаловался в Центризбирком на решения комиссии муниципального округа Молжаниновский и Мосгоризбиркома, которые отказали ему в регистрации кандидатом в депутаты в этом округе из-за несоблюдения им требований к выдвижению. ЦИК включил этот вопрос в повестку очередного заседания в среду, но уже на нем выяснилось, что Мосгоризбирком успел пересмотреть свою позицию, отменил решение молжаниновской комиссии и зарегистрировал Цветаева кандидатом. Как сообщил по видеосвязи председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, решение принято «по вновь открывшимся обстоятельствам». На сайте ЦИК говорится, что в ходе рассмотрения жалобы комиссия выразила сомнения в том, что территориальной избирательной комиссией (ТИК) Молжаниновского района были созданы все условия для исполнения партией своих обязанностей.

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