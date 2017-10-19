За полгода усилиями прокуроров возбуждено 32 уголовных дела о воспрепятствовании бизнесу

Это немного в сравнении с реальными масштабами явления

Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: Проверяющих стали наказывать

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Одно из самых распространенных нарушений – отказы в предоставлении земельных участков и выдаче разрешительной документации Е. Разумный / Ведомости

По материалам прокуроров за полгода возбудили 32 уголовных дела о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Об этом сообщил «Ведомостям» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По его словам, общий результат работы по надзору за соблюдением прав хозяйствующих субъектов за первое полугодие – 111 материалов, направленных прокурорами для решения вопроса об уголовном преследовании, по ним возбуждено в общей сложности 62 уголовных дела.

Одно из самых распространенных нарушений – отказы в предоставлении земельных участков и выдаче разрешительной документации (такие действия чиновников потребовали уголовно-правовой оценки в республиках Коми, Мордовии, Якутии, Удмуртии, а также в Архангельской, Ивановской, Калининградской, Нижегородской, Самарской и Саратовской областях).