За полгода усилиями прокуроров возбуждено 32 уголовных дела о воспрепятствовании бизнесу
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По материалам прокуроров за полгода возбудили 32 уголовных дела о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Об этом сообщил «Ведомостям» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По его словам, общий результат работы по надзору за соблюдением прав хозяйствующих субъектов за первое полугодие – 111 материалов, направленных прокурорами для решения вопроса об уголовном преследовании, по ним возбуждено в общей сложности 62 уголовных дела.
Одно из самых распространенных нарушений – отказы в предоставлении земельных участков и выдаче разрешительной документации (такие действия чиновников потребовали уголовно-правовой оценки в республиках Коми, Мордовии, Якутии, Удмуртии, а также в Архангельской, Ивановской, Калининградской, Нижегородской, Самарской и Саратовской областях).
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