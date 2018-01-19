Bloomberg раскрыл стоимость билетов на ужин с Трампом

Стоимость билета на двоих на вечеринку начинается от $100 000 Carolyn Kaster / AP

Во Флориде в резиденции Mar-a-Lago состоится прием в честь годовщины инаугурации американского президента Дональда Трампа. Проведение мероприятия запланировано на 20 января, в субботу. Стоимость билета на двоих на вечеринку начинается от $100 000, пишет Bloomberg.

В приглашении говорится, что билет за такую сумму дает право на обед и фото с президентом. За $250 000 пара уже может рассчитывать на участие в круглом столе.

В ноябре Трамп говорил журналистам, что хочет отметить год с момента избрания на пост президента именно в этом месяце. Однако ему не удалось это сделать из-за тура по Азии.

Как пишет Bloomberg, ведущими вечера будут председатель Республиканского национального комитета (РНК) Ронна Ромни Макдэниэл и бизнесмен, отвечающий в РНК за финансы, Стив Уинн. Согласно официальному расписанию Трампа, опубликованному на сайте Белого дома, президент и первая леди Мелания Трамп собираются покинуть Вашингтон в пятницу днем. Как пишет The Hill, Трамп с супругой проведут выходные в резиденции.

Ранее Трамп заявлял, что билеты на мероприятие можно выиграть в лотерею. Розыгрыш проводится среди тех, кто переводил пожертвования в поддержку президента США в 2017 г. При этом минимальная сумма пожертвования должна составлять $3. Победитель получит не только пригласительный на двоих, но также паре оплатят и перелет. Пожертвования в течение прошлого года принимала организация Trump Victory. За девять месяцев 2017 г. американцы перевели на счет организации $11,1 млн.

Как проходила инаугурация Дональда Трампа