Bloomberg раскрыл стоимость билетов на ужин с Трампом

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Стоимость билета на двоих на вечеринку начинается от $100 000
Carolyn Kaster / AP
Во Флориде в резиденции Mar-a-Lago состоится прием в честь годовщины инаугурации американского президента Дональда Трампа. Проведение мероприятия запланировано на 20 января, в субботу. Стоимость билета на двоих на вечеринку начинается от $100 000, пишет Bloomberg.
В приглашении говорится, что билет за такую сумму дает право на обед и фото с президентом. За $250 000 пара уже может рассчитывать на участие в круглом столе.
В ноябре Трамп говорил журналистам, что хочет отметить год с момента избрания на пост президента именно в этом месяце. Однако ему не удалось это сделать из-за тура по Азии.
Как пишет Bloomberg, ведущими вечера будут председатель Республиканского национального комитета (РНК) Ронна Ромни Макдэниэл и бизнесмен, отвечающий в РНК за финансы, Стив Уинн. Согласно официальному расписанию Трампа, опубликованному на сайте Белого дома, президент и первая леди Мелания Трамп собираются покинуть Вашингтон в пятницу днем. Как пишет The Hill, Трамп с супругой проведут выходные в резиденции.
Ранее Трамп заявлял, что билеты на мероприятие можно выиграть в лотерею. Розыгрыш проводится среди тех, кто переводил пожертвования в поддержку президента США в 2017 г. При этом минимальная сумма пожертвования должна составлять $3. Победитель получит не только пригласительный на двоих, но также паре оплатят и перелет. Пожертвования в течение прошлого года принимала организация Trump Victory. За девять месяцев 2017 г. американцы перевели на счет организации $11,1 млн.
Как проходила инаугурация Дональда Трампа
John Minchillo / AP
Публика в ожидании инаугурации Дональда Трампа у Капитолия
1/23
Chris Kleponis / Pool via Bloomberg
Трамп с супругой перед началом церемонии. Наряд Мелании Трамп схож с костюмом Жаклин Кеннеди, в котором последняя присутствовала на инаугурации мужа в 1961 г.
2/23
Susan Walsh / AP
Кортеж Дональда Трампа
3/23
Jonathan Ernst / Reuters
У северного портика Белого дома чету Трампов встречает чета Обамы
4/23
Jonathan Ernst / Reuters
Трампы принесли подарок в голубой коробке
5/23
Lucy Nicholson / Reuters
Капитолийский холм, откуда будет выступать новый президент США, полон людей
6/23
Alex Wong / Getty Images
Билл Клинтон с супругой Хиллари - соперницей Трампа на президентских выборах
7/23
Win McNamee / Getty Images
Перед речью Трамп заметно волновался
8/23
Jose Luis Magana / AP
Протесты в Вашингтоне за несколько минут до начала официальной инаугурации. Сотни протестующих, одетых в черное, били стекла магазинов
Перед присягой Трампа выступил Мормонский табернакальный хор
14/23
Andrew Harnik / AP
Дональд Трамп приносит присягу всех президентов США: «Я... торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов»
15/23
Daniel Acker / Bloomberg via Getty Images
«Покупай американское и нанимай американцев», - повторяет Трамп лозунг предвыборной кампании
16/23
Adrees Latif / Reuters
Полиция применила газ против активистов в Вашингтоне
17/23
Patrick Semansky / AP
«Вместе мы сделаем Америку сильной, безопасной.... и, конечно, великой. Храни вас Господь, и храни Господь Америку», - заканчивает Трамп
18/23
Carlos Barria / Reuters
Гимн США прозвучал в исполнении 16-летней певицы Джеки Ивэнко
19/23
Jonathan Ernst / Reuters
Бывший президент США Барак Обама покидает Белый дом
20/23
Mario Tama / Getty Images
Хозяева магазинов подсчитывают потери после погромов в Вашингтоне
21/23
Eric Thayer / Bloomberg via Getty Images
Барака Обама с супругой на президентском вертолете следуют на базу ВВС Эндрюс (место приписки президентского борта). Там бывший президент попрощается с ближайшими друзьями, помощниками и сотрудниками Белого дома, а затем вылетит на авиабазу в Палм-Спрингс, Калифорния. Этим завершится процедура передачи власти новому президенту США