Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4502 от 06.02.2018 под заголовком: Соглашение с претензиями

Россия и США выполнили договор о стратегических вооружениях

Но его продление после 2021 г. пока проблематично

К 5 февраля 2018 г. Россия и США должны были выйти на суммарные количества стратегических вооружений, установленные подписанным в 2010 г. Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), говорится в заявлении МИД России, опубликованном в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства. Эти показатели составляют 700 развернутых носителей (и еще 100 неразвернутых) и 1550 боезарядов на них. К носителям согласно договору относятся межконтинентальные баллистические ракеты наземного (шахтного и мобильного) базирования, баллистические ракеты для подводных лодок (БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики. «По состоянию на 5 февраля 2018 г. наш суммарный потенциал составляет 527 единиц для развернутых носителей, 1444 боезаряда для них и 779 развернутых и неразвернутых носителей», – отчитался МИД.

По словам человека, близкого к российскому Министерству обороны, в 2017 г. Россия сократила для выполнения договора общее количество боезарядов примерно на 300 единиц, а США уже практически не надо было этого делать.

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