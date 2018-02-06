Россия и США выполнили договор о стратегических вооружениях

Но его продление после 2021 г. пока проблематично

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Москва отмечает, что «выход на установленные договором показатели достигнут США не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет переоборудования части пусковых установок БРПЛ «Трайдент II» (на фото) и тяжелых бомбардировщиков В-52Н» U.S. Department of Defense

К 5 февраля 2018 г. Россия и США должны были выйти на суммарные количества стратегических вооружений, установленные подписанным в 2010 г. Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), говорится в заявлении МИД России, опубликованном в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства. Эти показатели составляют 700 развернутых носителей (и еще 100 неразвернутых) и 1550 боезарядов на них. К носителям согласно договору относятся межконтинентальные баллистические ракеты наземного (шахтного и мобильного) базирования, баллистические ракеты для подводных лодок (БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики. «По состоянию на 5 февраля 2018 г. наш суммарный потенциал составляет 527 единиц для развернутых носителей, 1444 боезаряда для них и 779 развернутых и неразвернутых носителей», – отчитался МИД.

По словам человека, близкого к российскому Министерству обороны, в 2017 г. Россия сократила для выполнения договора общее количество боезарядов примерно на 300 единиц, а США уже практически не надо было этого делать.

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