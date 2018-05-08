Ким Чен Ын встретился с лидером Китая во второй раз за два месяца

Ранее в конце марта Ким Чен Ын посетил с визитом Пекин на бронепоезде, об этом визите было объявлено после его завершения EPA-EFE/KCNA

Председатель КНР Си Цзиньпин и руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын сегодня провели личную встречу в китайском Даляне, сообщило китайское государственное агентство «Синьхуа», а также северокорейские и южнокорейские СМИ. Второй менее чем за два месяца визит лидера КНДР в Китай прошел перед намеченной на май-июнь его встречей с президентом США Дональдом Трампом и, вероятно, включал дальнейшее согласование позиций в ее преддверии.

«Си Цзиньпин устроил приветственный банкет в честь Ким Чен Ына. <...> В теплой дружеской атмосфере они провели всеобъемлющий углубленный обмен мнениями по отношениям между КНР и КНДР и важным вопросам, представляющим взаимный интерес», – говорится в сообщении информагентства. Северокорейское агентство «Ренхап» отмечает, что встреча лидеров началась накануне и продолжилась во вторник. В сети появились фотографии, на которых они общаются, прогуливаясь вдоль побережья.

Ким Чен Ын заявил, что остается привержен денуклеаризации Корейского полуострова и не видит нужды в ядерном оружии при условии, что «определенная сторона» прекратит «недружественную политику и угрозы нашей безопасности», имея в виду США. «Я надеюсь на построение отношений взаимного доверия с США путем диалога», – цитирует AP слова северокорейского лидера. Одновременно отмечается, что лидеры не делали публичных заявлений ни о предстоящей встрече Ким Чен Ына с Трампом, ни о состоявшейся 27 апреля его встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Трамп сегодня написал, что проведет телефонный разговор со «своим другом» Си Цзиньпином, в ходе которого обсудит торговлю и Северную Корею, «где укрепляются взаимоотношения и доверие. На 22 мая намечен визит Мун Чжэ Ина в Вашингтон.

Информагентства узнали о встрече Си Цзиньпина и Ким Чен Ына еще до официального объявления. По сообщению южнокорейского агентства Yonhap, на это указывала отмена ряда авиарейсов в аэропорту Даляня, а также закрытие города и Дома приемов местного правительства для неких протокольных мероприятий. Ранее в конце марта Ким Чен Ын посетил с визитом Пекин на бронепоезде, об этом визите было объявлено после его завершения. Однако известно, что корейский лидер использует для передвижений и самолет – несколько лет назад именно на самолете Ил-62 он приземлился на военном аэродроме и принял воздушный парад.

По словам Василия Кашина из НИУ ВШЭ, речь может идти о дополнительном согласовании позиций в преддверии первого американо-северокорейского саммита Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Для Кима хорошие отношения с Китаем – главный козырь, поскольку все реальные санкции, наложенные на КНДР, – это не американские, а китайские санкции, и они будут продолжаться столько, сколько захочет Пекин.

Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи