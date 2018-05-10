Верховный суд обязал привлекать владельцев к делам о блокировке сайтов

Суд пояснил, что владельцы сайтов, а также авторы размещенной на сайтах информации считаются лицами, чьи права и законные интересы может затронуть судебное решение Евгений Разумный / Ведомости

Верховный суд обязал привлекать владельцев интернет-сайтов в судебные процессы об их блокировке, сказано в определении по делу о блокировке ресурса bitcoininfo.ru, опубликованного в четверг.

Верховный суд рассматривал жалобу владельца сайта bitcoininfo.ru Николая Тонкошкурова. 18 июля 2016 г. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенной информацию, которую распространяет сайт. Причиной блокировки стали сведения об «электронной валюте Bitcoin (биткоин)», которые не соответствовали законам «О Центральном банке» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», объяснял свои требования прокурор.

Апелляционную жалобу Тонкошкурова городской суд Петербурга рассматривать отказался, объяснив, что права заявителя в этом деле не затрагиваются. Тогда Тонкошкуров обратился в Верховный суд, указав, что решение о блокировке все же затрагивает его интересы.

Верховный суд счел подход апелляционного суда неверным. Суд пояснил, что владельцы сайтов, а также авторы размещенных на сайтах информации считаются лицами, чьи права и законные интересы может затронуть судебное решение. Поэтому если удается выяснить их личность и установить местонахождение, суд должен привлечь их к участию в деле и известить о времени и месте судебного заседания.

Практика блокировки интернет-ресурсов без привлечения к процессу их владельцев достаточно распространенная, говорит специализирующийся на интернет-праве юрист Севан Авалян: например, без привлечения владельцев блокировались интернет-ресурсы, содержащие недостоверную или порочащую информацию. Прокурор подает заявление о признании информации запрещенной к распространению – это установление факта, и в процесс не привлекают ответчиков. Теперь, после определения ВС, конкретному суду придется привлекать владельца ресурса ответчиком при пересмотре дела. Но как реагировать на это определение будут другие суды, вопрос пока не решенный: скорее всего, будут смотреть на обстоятельства: если есть возможность привлечь ответчика, будут привлекать, а если нет – продолжат блокировать, заключает Авалян.

Неясно, как будет реализовываться эта процедура, когда владельцем будет иностранное лицо, указывает управляющий партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев. Сроки уведомления могут растянуться до 6 месяцев, тогда как процедура блокировки предполагает достаточно оперативное рассмотрение, рассуждает юрист.

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