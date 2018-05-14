В столкновениях на границе сектора Газа погибли десятки палестинцев

Протестующие жгут шины, забрасывают израильских военных камнями, коктейлями Молотова Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильские военные убили десятки палестинцев, пытавшихся прорваться через границу с сектором Газа в день открытия посольства США в Иерусалиме. По оценке The Wall Street Journal, речь идет о наиболее массовых столкновениях со времен операции Израиля «Несокрушимая скала» по разрушению инфраструктуры движения «Хамас» в Газе в 2014 г.

Агентство Reuters и израильские СМИ сообщили о 40 погибших при массовых беспорядках 14 мая. Серия протестов против американского посольства началась еще 30 марта, отмечает агентство.

Арабский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщает не менее чем о 50 жертвах столкновений со стороны Палестины. Согласно информации министерства здравоохранения Палестины, среди 52 погибших шестеро несовершеннолетних (до 18 лет). Всего ранено около 2200 палестинцев, более половины из них получили огнестрельные ранения. По информации AP, 86 раненых находятся в критическом состоянии.

Amnesty International сообщила в Twitter, что в секторе Газа убит 41 человек, более 2000 ранены, из них 900 были ранены из огнестрельного оружия. По мнению международной организации, действия израильских военных представляют собой военные преступления. «Нет никаких признаков того, что израильские силы собираются прекратить конфликт», – говорится в микроблоге.

Протестующие жгут шины, забрасывают израильских военных камнями, коктейлями Молотова. В ответ израильские силы активно применяют слезоточивый газ и обстреливают участников столкновений.

Великобритания в лице представителя премьер-министра Терезы Мэй выразила «обеспокоенность» накалившейся обстановкой в секторе Газа и призвала к спокойствию и сдержанности. «Премьер-министр ясно заявляла в декабре о своих взглядах, что мы не согласны с решением перенести посольство США. Мы полагаем, что это не приносит пользы в условиях перспектив мира в регионе», – отмечается в заявлении.

Протесты против посольства

В понедельник, 14 мая, состоялась официальная церемония открытия посольства США в Иерусалиме. Выступая на мероприятии, советник президента США Джаред Кушнер (зять главы государства) возложил ответственность за происходящее в секторе Газа на протестующих, сообщает AP. По его словам, «те, кто провоцирует насилие, являются частью проблемы, а не ее решения».

В свою очередь представитель администрации президента Палестины Саиб Эрекат сказал, что Трамп нарушил обещание приостановить перенос посольства, чтобы дать мирным переговорам шанс. По его словам, администрация президента США «основана на лжи».

День открытия посольства – 14 мая – является символичным как для израильтян, так и для палестинцев. В этот день празднуется 70-летие создания Израиля (День независимости Израиля). Палестинцы этот день называют Накба, или День катастрофы. В этот день в 1948 г. после официального объявления об основании государства Израиль начались массовые выселения арабов с израильской территории.