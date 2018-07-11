Вовлечение подростков в несанкционированный митинг может стоить до 1 млн рублей
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Во вторник комитет Госдумы по делам семьи одобрил законопроект о наказании за призывы подростков на несанкционированные митинги, а в понедельник его поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Комитет по делам семьи рекомендовал в своем отзыве уточнить возраст наступления ответственности, однако профильным при рассмотрении законопроекта является комитет по конституционному законодательству.
Законопроект, внесенный Аленой Аршиновой, Анатолием Выборным и другими единороссами, вводит в Кодекс об административных правонарушениях наказание в виде административного ареста до 15 суток, или 100 часов обязательных работ, или штрафа до 50 000 руб. для физических лиц за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Штраф для должностных лиц составит от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 250 000 до 500 000 руб. При повторном правонарушении срок ареста для физических лиц может составить до 30 суток, а штраф для юридических лиц – до 1 млн руб.
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