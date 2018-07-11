Сейчас только пять из них, в том числе США, тратят хотя бы 2%

Трамп потребовал от стран НАТО тратить на оборону 4% ВВП Geert Vanden Wijngaert / AP

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО предложил членам альянса увеличить военные расходы с 2 до 4% от ВВП, передает Bloomberg со ссылкой на заявление президента Болгарии Румена Радева. Два должностных лица НАТО, знакомые с ходом обсуждения, подтвердили эту информацию, сообщив, что не ясно, было ли предложение американского лидера официальным.

По его словам, Трамп не только поднял вопрос о целесообразности расходования 2% ВВП на оборону членов НАТО, но и «установил новую цель – 4% ВВП». После того как американский лидер выступил с предложением, он покинул зал заседаний, рассказал Радев радиостанции BNR.

«НАТО – это не биржа, на которой можно купить безопасность», – отметил президент Болгарии. По его словам, с другой стороны, Трамп прав, каждая страна должна с учетом возможностей увеличить расходы на оборону, сказал Радев.

Официальный представитель Белого дома подтвердил, что предложение Трампа НАТО имело место. Однако оно не являлось формальным требованием, а было высказано в контексте необходимости повышать оборонные расходы, сказал он.

Сам Трамп вскоре разразился тирадой в Twitter. «Зачем нужно НАТО, когда Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергоносители? Почему только пять стран из 29 достигли цели по расходам? США платят за безопасность Европы, а потом теряют миллиарды на торговле. Пусть платят 2% ВВП немедленно, а не к 2025 г.», – написал президент США.

Последний раз страны НАТО принимали решение об увеличении целевого показателя военных расходов до 2% от ВВП еще при президенте США Бараке Обаме – в сентябре 2014 г. «В эти неспокойные времена НАТО должно быть готово принять на себя полный спектр задач и защищать союзников от полного спектра угроз», – говорил занимавший тогда пост генсека альянса Андерс Фог Расмуссен. Согласно подписанному коммюнике, члены НАТО обязались не снижать военные расходы, а увеличить их в ближайшие 10 лет до 2% ВВП.

В этом году суммарный объем расходов на оборону стран – членов НАТО должен увеличиться на 1,84% и превысить $1 трлн в текущих ценах. Об этом говорится в докладе альянса, который был опубликован 10 июля. Большая часть входящих в НАТО стран (кроме Греции и Канады) наращивают расходы на военные нужды, пришли к выводу в альянсе. По итогам 2017 г. страны НАТО выделили на эти цели $919 млрд, в 2010 г. – только $889 млрд.

NATO Расходы США составляют большую часть бюджета НАТО

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Если страны НАТО продолжат увеличивать расходы на оборону, то их суммарный объем составит 1,5% от совокупного ВВП всех государств, состоящих в альянсе. Такой показатель будет достигнут впервые с 2012 г. Большинство членов НАТО не смогут достигнуть целевого показателя в 2%, говорится в докладе. В 2018 г. только Латвия выполнит поставленную ранее цель в 2% ВВП. Расходы Польши в текущем году на оборону составят 1,98%, Франции – 1,81%, Румынии – 1,93%, Литвы – 1,96%, Германии – 1,24%, Бельгии – 0,93%, столько же у Испании. Меньше всех перечисляет Люксембург – 0,55%. Другие члены НАТО на оборонные расходы закладывают в бюджет в основном от 1 до 2% ВВП. Более 2% в этом году на оборонные расходы планируют потратить Великобритания (2,1%), Греция (2,27%) и Эстония (2,14%). Абсолютным лидером по расходам на военные нужды не первый год являются США. В 2018 г. Штаты потратят на эти цели 3,5% ВВП.