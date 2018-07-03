Трамп снова требует от союзников увеличить военные расходы

Трамп замечает, что после целого года постоянных заявлений США по поводу невыполнения членами НАТО союзнических обязательств никаких серьезных мер так и не было принято Kevin Lamarque / Reuters

В преддверии июльского саммита НАТО президент США Дональд Трамп направил союзникам письма с требованием увеличить военные расходы, сообщает The New York Times (NYT). Среди стран, получивших такие послания, издание называет, в частности, Германию, Канаду, Бельгию и Норвегию. В письмах Трамп замечает, что после целого года постоянных заявлений США по поводу невыполнения членами НАТО союзнических обязательств никаких серьезных мер так и не было принято. Газета приводит отрывки из письма президента канцлеру ФРГ Ангеле Меркель: «Как я уже говорил на нашей встрече в апреле, в США растет недовольство из-за того, что наши союзники не выполняют своих обещаний. <...> США тратят все больше ресурсов на защиту Европы, тогда как экономика европейских стран, включая немецкую, процветает, а проблемы безопасности остаются нерешенными. Для нас такая ситуация больше неприемлема».

В своем послании Трамп ссылается на решение Уэльсcкого саммита НАТО 2014 г., согласно которому расходы стран – членов блока на оборону должны составлять 2% ВВП. Сегодня этого показателя достигают лишь восемь стран, подсчитало «РИА Новости»: к примеру, военные расходы США составляют 3,58% ВВП, Канады – 1,29%, Германии – лишь 1,2%. В письме Меркель Трамп также отмечает, что ему «все труднее будет объяснять американским гражданам, почему некоторые страны НАТО не разделяют ответственности организации по поддержанию коллективной безопасности, в то время как американские военные погибают за рубежом или возвращаются домой с серьезными ранениями», цитирует президента NYT.

Письма, по данным газеты, были отправлены в конце прошлого месяца. На полях прошедшего 28–29 июня саммита Евросоюза премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что «не очень впечатлен подобным письмом» (цитата по Deutsche Welle). Меркель ранее обещала, что военный бюджет Германии к 2024 г. достигнет лишь 1,5% ВВП, передает Deutsche Welle.

В Брюсселе 11–12 июля пройдет саммит НАТО, где в числе прочих будет обсуждаться и вопрос увеличения военных расходов стран – членов блока. Прошлогодний саммит НАТО начинался с аналогичных обвинений Трампа в адрес союзников, напоминает немецкий Der Spiegel. В течение минувшего года отношения США и их партнеров только обострялись, достигнув пика напряжения на саммите «семерки» в начале июня. Разногласия касаются прежде всего введения Вашингтоном импортных пошлин на сталь и алюминий и всей торговой политики Трампа, ослабившей позиции Европы на мировом рынке, а также его видения иммиграционной политики. Европейские политики опасаются, что бескомпромиссность Трампа приведет к провалу саммита НАТО, который при других президентах имел довольно формальный характер. «Саммит без громких новостей был бы сейчас наилучшим вариантом», – заявил неназванный европейский дипломат журналу Foreign Policy.

Атмосфера и результаты последнего саммита «семерки» позволили многим экспертам говорить о закате эпохи единого Запада. Так, политолог Федор Лукьянов в лекции Совета по внешней и оборонной политике напоминает о том, что политически единый Запад – явление довольно новое, образовавшееся в период холодной войны как ядро противостояния социалистическому восточному блоку. Сегодня, в отсутствие коммунистической угрозы, Западу необходим новый императив для объединения, который спустя почти 30 лет после крушения биполярной системы пока так и не найден, резюмирует эксперт.

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