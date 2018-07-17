РБК сообщил о задержании бывшего главного следователя Москвы Дрыманова

Бывший начальник Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве Александр Дрыманов Андрей Любимов / АГН «Москва»

Бывший начальник Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве Александр Дрыманов, недавно подавший в отставку, задержан сотрудниками ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете и еще трех собеседников, близких к СК. По словам одного из них, Дрыманов задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу.

О задержании Дрыманова позднее сообщили со ссылкой на источники ТАСС и «Интерфакс». «Мне только что стало известно, что в Москве произошло громкое задержание генерала СК РФ Александра Дрыманова», – подтвердил ТАСС адвокат Александр Карабанов.

Дрыманов в течение последнего года находился в центре коррупционного скандала. Его фамилия упоминалась в уголовном деле о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР (ч. 6 ст. 290 УК) за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову (Итальянец), одному из ближайших соратников вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Обвиняемые по делу – первый заместитель Дрыманова Денис Никандров, начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и службы безопасности СКР Михаил Максименко и начальник управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов.

Дело Максименко выделили в отдельное производство и значительную часть процесса провели открыто. Прокурор по делу Борис Локтионов, оглашая в январе в суде обвинительное заключение, назвал Дрыманова в числе людей, освобождавших Кочуйкова за взятку. В марте в суде были оглашены показания Никандрова, в которых он утверждал, что давал взятку своему начальнику в размере около 10 000 евро. Сам Дрыманов эти подозрения категорически отверг и заявил, что показания против него были даны под давлением. В декабре 2017 г. стало известно, что у него прошли обыски. Но до сих пор Дрыманов оставался в статусе свидетеля.

Во вторник источник в правоохранительных органах подтвердил «Ведомостям», что Дрыманов задержан как подозреваемый именно по этому делу.

В конце мая Дрыманов подал в отставку. Его обязанности в настоящее время исполняет заместитель руководителя ГСУ СКР Андрей Стрижов, сообщил в июле «Интерфакс» со ссылкой на несколько информированных источников. На сайте следственного управления на момент публикации руководитель управления не был указан. Стрижов значится как и. о. первого заместителя руководителя Главного следственного управления СК по Москве.

В апреле Мосгорсуд приговорил Максименко к 13 годам колонии и штрафу в размере 165 млн руб. Приговоры Ламонову и Никандрову еще не вынесены.