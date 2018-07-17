Трамп объяснил сказанное на саммите с Путиным

Трамп подвергся резкой критике обеих партий за свое выступление после саммита Yuri Gripas / Reuters

Президент США Дональд Трамп, подвергшийся резкой критике обеих партий за свое выступление после саммита с президентом России Владимиром Путиным 16 июля, объяснил свои слова на встрече с представителями hеспубликанской партии в Белом доме.

Основные претензии к Трампу в США связаны с тем, что он публично отдал предпочтение заявлению Путина о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США, перед данными собственной разведки. Кроме того, Трамп не поднял ни одного проблемного вопроса по российской повестке: аннексия Крыма, поддержка режима Асада в Сирии, отравление Скрипалей в Великобритании и дестабилизация Европы, отмечает CNBC.

Сегодня Трамп заявил, что в его заявление о выборах вкралась оговорка. «Мне казалось, что мои слова невозможно понять неправильно. Вернувшись, я не сразу понял, в чем дело, почему такая реакция. Я перечитал транскрипт и увидел, что кое-что нуждается в разъяснении. Очевидно – должно быть очевидно, что в ключевом месте я сказал "не вижу причин" [видеть вмешательство России] вместо "не вижу причин не" [видеть вмешательства России]. Предложение должно звучать как "Я не вижу причин, почему это не может быть [Россия]", – сказал Трамп.

В русском переводе на сайте Кремля фрагмент со словами Трампа звучит так: «Ко мне пришли Дэнкас и другие, обратились ко мне, сказали, что они думали, это Россия. Президент Путин только что сказал, что это не Россия. Должен сказать следующее. Я не вижу причин, но хочу увидеть сервер».

В начале встречи Трамп выразил «полную поддержку и доверие разведслужбам США». По его словам, он принимает их вывод о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, однако настаивает на том, что это вмешательство не оказало влияния на их исход. На встрече с Путиным он выступал с «очень сильной позиции», считает президент США.