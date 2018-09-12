Российско-китайские стратегические военные учения станут постоянными
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Совместные учения российских и китайских военных теперь будут проводиться регулярно. Об этом заявил в среду министр обороны России Сергей Шойгу в ходе проверки пунктов управления войсками на маневрах «Восток-2018», которую он провел вместе с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ. Тот, в свою очередь, заявил о важности российско-китайского военного сотрудничества как на оперативном, так и на стратегических уровнях, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства. Китайский министр также пообещал, что военно-политическое руководство КНР будет уделять этому особое внимание.
Министры посещали развернутые в районе учений на полигоне «Цугол» (Забайкальский край) вспомогательный пункт управления Восточного военного округа, а также пункты управления 29-й армии и Северного объединенного командования (аналог российского военного округа) Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Кроме того, в районе учений развернут штаб 78-й армейской группы (аналог российской общевойсковой армии) НОАК и штаб китайской мотопехотной бригады. По мнению человека, близкого к российскому Министерству обороны, такой характер присутствия китайских штабных органов на учениях, а также протокольные особенности в отношениях двух армий позволяют предположить, что российская сторона в следующем году примет участие примерно в том же объеме в аналогичных учениях одного из китайских объединенных командований. В соответствии с принятыми в российских Вооруженных силах правилами ротации стратегических учений округов в следующем году эти учения будут проводиться в Центральном военном округе. По словам собеседника «Ведомостей», не исключено, что и в этих учениях каким-то образом примут участие китайские военнослужащие.
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