Российский кандидат проиграл выборы президента Интерпола

Александр Прокопчук Валерий Шарифулин / ТАСС

Новым президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Янг, сообщается в твиттере организации. Он будет занимать пост два года — столько еще должен был длиться мандат предыдущего руководителя Интерпола, заподозренного китайскими властями в коррупции. Его конкурентом — и фаворитом выборов — называли вице-президента Интерпола россиянина Александра Прокопчука. Он продолжит работу на прежнем посту в организации, заявило российское МВД.

Предыдущий президент Интерпола Мэн Хунвэй досрочно подал в отставку 7 октября. В конце сентября он уехал в отпуск на родину в Китай, после чего перестал выходить на связь. Выяснилось, что китайские власти задержали его по подозрению в коррупции. Ким Чон Янг стал временно исполняющим обязанности президента Интерпола.

17 ноября Financial Times и The Times сообщили, что кандидатом на пост президента организации стал Прокопчук. Кремль заявлял, что «болеет» за него. «Мы бы хотели, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах», — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

20 ноября, накануне выборов президента Интерпола, четверо американских сенаторов – республиканцы Роджер Уикер и Марко Рубио и демократы Джен Шахин и Крис Кунс – опубликовали заявление, в котором призвали всех членов Интерпола голосовать против кандидатуры Прокопчука. Назначение россиянина на пост американские политики сравнили с идеей «поставить лису во главе курятника». Также против назначения Прокопчука выступали и российский правозащитники, в частности директор движения «За права человека» Лев Пономарев и член Московской Хельсинкской группы Борис Альтшулер.

Кремль назвал высказывание сенаторов вмешательством в выборы. «Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс – в выборы в международную организацию. А как это еще оценивать? Вот наглядное проявление», – отметил Песков.

Прокопчук переехал в Москву еще в конце 80-х гг. по комсомольской линии — карьеру он начинал в Житомирском обкоме комсомола, вспоминает бывший сотрудник центрального аппарата МВД. После ликвидации ВЛКСМ спустя какое-то время Прокопчук стал работать в налоговых органах, а затем и в Федеральной службе налоговой полиции (ФСНП), где занимал должности в управлении собственной безопасности и начальника пресс-службы. В 2003 г. ФСНП была упразднена, и практически никого из этой службы не взяли в состав управления по борьбе с налоговыми преступлениями (УНП) МВД, продолжает собеседник «Ведомостей». «Сотрудники ФСНП ходили как зачумленные по кабинетам, но никому нужны не были, – рассказывает ает он, – но Прокопчук смог найти себе работу в МВД: сначала в УНП, а потом в Нацбюро Интерпола, которое в конце концов и возглавил».

По словам еще одного сотрудника МВД, знавшего Прокопчука, очевидно, его карьера в сфере международных связей объясняется тем, что Прокопчук знает английский на уровне разговорного (а также несколько других языков) и показал себя при этом профессионалом, разбирающимся в оперативной работе. Представитель МВД Украины Антон Геращенко заявил,что Александр Прокопчук работал в КГБ, а затем в начале 90-х во внешней разведке России в резидентуре в США. «Это обычная украинская пропаганда», — говорит знавший Прокопчука сослуживец. По его словам, изначально у Прокопчука не было шансов избраться президентом Интерпола из-за позиции США и западных стран. Украина даже обещала приостановить членство в Интерполе в случае его избрания — «это беспроигрышная пропагандистская позиция, и теперь неизбрание Прокопчука можно представить как великую украинскую победу», говорит бывший сотрудник центрального аппарата МВД России.

При этом младший брат Прокопчука Игорь — действующий украинский дипломат и уже восемь лет является представителем Украины в ОБСЕ в Вене. Найти тексты его выступлений на сайте ОБСЕ и МИД Украины «Ведомостям» не удалось. Тем не менее представитель МИД Украины, когда стало известно о возможности избрания Александра Прокопчука президентом Интерпола, заявил, что никаких претензий ведомство к Игорю Прокопчуку не имеет.