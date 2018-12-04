Аэропорт «Шереметьево» им. Пушкина. Подведены итоги конкурса «Великие имена России»

Максим Стулов / Ведомости

Общественная палата подвела итоги конкурса «Великие имена России». Результаты голосования были оглашены в эфире телеканала «Россия 1». 42 российским аэропортам предложено присвоить имена:

аэропорту «Шереметьево» — писателя Александра Пушкина;

аэропорту «Домодедово» — ученого Михаила Ломоносова;

аэропорту Анадыря «Угольный» — писателя Юрия Рытхэу;

аэропорту Анапы «Витязево» — летчика-испытателя Владимира Коккинаки;

аэропорту Астрахани — художника Бориса Кустодиева;

аэропорту Белгорода — инженера, изобретателя Владимира Шухова;

аэропорту Благовещенска — графа Николая Муравьева-Амурского;

аэропорту Владивостока — ученого Владимира Арсеньева;

аэропорту Волгограда — летчика-истребителя Алексея Маресьева;

аэропорту Воронежа — императора Петра I;

аэропорту Горно-Алтайска — писателя Николая Рериха;

аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» — предпринимателя Акинфия Демидова;

аэропорту Калининграда «Храброво» — императрицы Елизаветы Петровны;

аэропорту Калуги — ученого Константина Циолковского;

аэропорту Казани — поэта Габдуллы Тукая;

аэропорту Краснодара — императрицы Екатерины II;

аэропорту Красноярска — певца Дмитрия Хворостовского;

аэропорту Магадана «Сокол» — певца и актера Владимира Высоцкого;

аэропорту Минеральных вод — писателя Михаила Лермонтова;

аэропорту Мурманска — императора Николая II;

аэропорту Набережных Челнов - героя социалистического труда Николая Лемаева;

аэропорту Нижнего Новгорода «Стригино» — летчика-испытателя Валерия Чкалова;

аэропорту Петропавловск-Камчатского «Елизово» — мореплавателя Витуса Беринга;

аэропорту «Псковавиа» — княгини Ольги;

аэропорту Курумоч — космонавта Сергея Королева;

аэропорту Якутска — писателя Платона Ойунского;

аэропорту Тюмени «Рощино» — ученого Дмитрия Менеделева;

аэропорту Челябинска — физика Игоря Курчатова;

аэропорту Чебоксар — космонавта Андрияна Николаева;

аэропорту Томска «Богашево» — авиаконструктора Николая Камова;

аэропорту Хабаровска — адмирала Геннадия Невельского;

аэропорту Южно-Сахалинска — писателя Антона Чехова;

аэропорту Сочи – космонавта Виталия Севастьянова;

аэропорту Ставрополя — полководца Александра Суворова;

аэропорту Сургута — геолога Фармана Салманова;

аэропорту Сыктывкара — летчика Петра Истомина;

аэропорту Симферополя — художника Ивана Айвазовского;

аэропорту Уфы — поэта Мустая Карима;

аэропорту Нового Уренгоя — геолога Ивана Губкина;

аэропорту Новосибирска «Толмачево» — военноначальника Александра Покрышкина;

аэропорту Норильска — геолога Николая Урванцева;

аэропорту Омска — генерала Дмитрия Карбышева.

Решение по аэропортам «Внуково» и в Пензе будет принято в ближайшие дни, сказано на сайте проекта «Великие имена России». Для выбора героев для аэропортов в Архангельске, Нижневартовске и Петербурге будут организованы вторые туры, «так как эти города уступили лидирующие позиции в борьбе за популярные имена». Например, аэропорт Петербурга «Пулково» было предложено назвать именем Александра Невского, Петра I или Александра Пушкина, аэропорт Нижневартовска — именем Фармана Салманова, героя Великой отечественной войны Николая Архангельского или первого губернатора Югры Александра Филипенко, аэропорт Архангельска — именем Михаила Ломоносова, писателя Федора Абрамова или адмирала Николая Кузнецова.

Идею присвоить аэропортам имена выдающихся российских людей принадлежит митрополиту Псковскому и Порховскому Тихон (Шевкунов), которого Financial Times называла возможным духовником президента Владимира Путина. 3 октября на встрече со студентами Псковского государственного университета Шевкунов предложил местный аэропорт «Кресты» назвать в честь княгини Ольги, московскому аэропорту «Шереметьево» присвоить имя Федора Достоевского, а аэропорту «Пулково» в Петербурге — Александра Пушкина. Уже на следующий день Общественная палата, Общество русской словесности (его возглавляет Шевкунов), Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество провели в Москве пресс-конференцию, на которой было объявлено об инициативе «Великие имена России». Предложение о присвоении имен аэропортам в тот же день одобрил министр культуры Владимир Мединский.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал указ, регламентирующий процедуру присвоения «отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Присвоение имен не повлечет смену юридического названия аэропортов, их международного авиационного кода и не потребует изменений в официальных регистрах. Присваивать различным объектам имена известных людей Путин будет своим указом на основании предложений правительства, которое в свою очередь получит их от Общественной палаты. Мединский в эфире телеканала «Россия 1» еще раз подчеркнул, что речь идет не о переименовании аэропортов, а их дополнительном названии.