Шпионские скандалы

RT

2018 год ознаменовался сразу несколькими шпионскими скандалами, в которых роль главного злодея была отведена России.

В марте в британском Солсбери были отравлены бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон сразу обвинил в этом российские спецслужбы и добился от американских и европейских союзников совместных ответных действий. В итоге из 21 страны были одномоментно высланы более 110 российских дипломатов.

В июле американский минюст предъявил обвинения во вмешательстве в выборы президента США 12 россиянам, которых американцы назвали военнослужащими одного из подразделений ГРУ. Им инкриминировали взлом в 2016 г. почтовых серверов демократической партии США, публикацию украденных документов и незаконный доступ к данным об американских избирателях.

В сентябре британский Скотланд-Ярд объявил, что химическую атаку на Скрипалей тоже осуществили двое сотрудников ГРУ, имевших документы на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Еще через месяц о состоявшемся в апреле 2018 г. задержании и высылке из страны нескольких сотрудников ГРУ, якобы пытавшихся взломать компьютерные сети Организации по запрещению химического оружия (она расследовала отравление в Солсбери), сообщили власти Нидерландов. А минюст США вскоре после этого предъявил обвинения еще семи российским разведчикам, обвинив их в том числе и в кибератаках на Всемирное антидопинговое агентство.

Российские власти регулярно опровергали все выдвинутые обвинения, но на Западе эти объяснения мало кого убеждали. Так что можно предположить, что аббревиатура GRU останется едва ли не главным символом «империи зла» и в наступающем году.