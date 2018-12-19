Власти США объявили о выводе американской армии из Сирии

Hussein Malla / AP

Власти США объявили о выводе американских войск из Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. По ее словам, вывод войск означает начало нового этапа военной кампании. «Мы начали возвращать войска США [на родину — "Ведомости"], переходя к следующему этапу данной кампании», — сообщила Сандерс.

«Пять лет назад ИГИЛ была очень сильной и опасной силой на Ближнем Востоке, а теперь США одержали победу над халифатом», — отмечается в заявлении Сандерс. По ее словам, победа над ИГИЛ в Сирии «не сигнализирует» об окончании военной кампании глобальной коалиции, возглавляемой США. США и их союзники готовы на любом уровне защищать американские интересы, «там где это необходимо», отметила Сандерс. Власти США совместно с партнерами продолжат работу над лишением радикальных террористических групп источников финансирования, территорий и поддержки, говорится в заявлении Белого дома.

В свою очередь Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США планируют вывести из Сирии войска в ближайшие 60 — 100 дней, при этом сотрудники Госдепартамента покинут страну в течение 24 часов.

Ранее в среду Трамп написал в Twitter, что США одержали победу в Сирии над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ, ее деятельность запрещена в России). «Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему США находятся там во время президентства Трампа», — написал американский лидер в микроблоге.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.

Сообщение Трампа в Twitter появилось после того, как ряд американских СМИ опубликовали со ссылкой на источники информацию о готовящемся выводе американских войск из Сирии. По информации источника Washington Post в Пентагоне, всего в Сирии сейчас находятся около 2000 военнослужащих США. Операция по выводу американского контингента планируется провести в максимально короткие сроки, утверждал источник издания. Большая часть американского контингента расположена в центре, на севере и северо-востоке Сирии. Американские военнослужащие также присутствуют и на юго-востоке страны, вдоль границы с Иорданией, однако их численность мала, отмечает Washington Post.

Сейчас американские силы в Сирии сдерживают действия турецкой армии против Сирийских демократических сил (альянс сил вооруженной оппозиции в Сирии), отмечает Reuters. Даже после полного вывода американского контингента из Сирии военное присутствие США в этом регионе останется значительным, уточняет агентство. По информации Reuters, только в Ираке, недалеко от границы с Сирией, сосредоточено около 5200 американских военных.

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