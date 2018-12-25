Политика / Власть

Беньямин Нетаньяху готов стать премьером Израиля в пятый раз

Победив на досрочных выборах, он может избежать обвинений в коррупции
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Досрочные выборы в парламент Израиля 9 апреля будущего года вряд ли пошатнут позиции правящей партии «Ликуд» и премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного во вторник в израильской газете «Маарив». Всего в израильском кнессете 120 мест. Согласно опросу, «Ликуд» сохранит за собой все 30 мест, второй по численности (13 мест) станет еще не созданная партия под руководством бывшего начальника генштаба Бени Ганца. Наибольшие потери понесет оппозиционная левоцентристская партия «Сионистский лагерь»: предположительно ей достанется только девять мест (сейчас 24).

О проведении досрочных выборов партии правящей коалиции («Ликуд», «Кулану», «Еврейский дом», ШАС и «Яхадут ха-Тора») объявили в понедельник. Они должны были пройти в ноябре 2019 г. Досрочные выборы – обычное дело в Израиле, последний раз правительству удалось завершить полный срок полномочий только в 1988 г., напоминает The Wall Street Journal (WSJ).

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