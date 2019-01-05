Константинопольский патриарх подписал указ о независимости украинской церкви

Emrah Gurel АP

Константинопольский патриарх Варфоломей завершил процесс предоставления автокефалии (независимости) украинской церкви, подписав в храме святого Георгия в Стамбуле соответствующий томос (указ), передает «Громадське».

Как пишет УНИАН, перед подписанием в храме прошел молебен и встреча украинского митрополита Епифания и президента Петра Порошенко с Варфоломеем.

Після того, як золоті чорнила підпису Його Всесвятості лягли на текст Томосу, завтра, після його вручення, постане Автокефальна Православна Церква України – церква, яка демонструє любов і забезпечує єдність держави. Молюсь, щоб наша церква продовжувала об’єднувати українців pic.twitter.com/nKUwzUzI79 — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 января 2019 г.

Документ 6 января будет вручен украинской делегации, сообщил в Twitter президент Петр Порошенко. «Без Божьей воли невозможным было бы это событие — подписание томоса для Украины. <...> Спасибо миллионам украинцев по всему миру, которые молились за становление единой поместной православной церкви», — отметил глава государства.

Посол Украины в Турции Андрей Сибиха опубликовал в Twitter текст томоса на украинском. В нем Константинопольский патриарх призывает называть автокефальную украинскую церковь «Святейшей церковью Украины».

Переклад підписаного Вселенським Патріархом Варфоломієм І у присутності Президента України Петра Порошенка та його дружини пані Марини та Митрополита Київського та усієї України Патріаршого і Синодального #Томос|у про надання автокефалії Православній церкві України pic.twitter.com/3aQCT86NfM — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 5 января 2019 г.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале заявил, что томос подписан в нарушение канонов и потому не обладает никакой канонической силой. «Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине — оно все равно наступит», — подчеркнул он.

Ранее на Украине действовали одна признанная канонической православная церковь — та, что входила в состав Московского патриархата, — а также две неканонические. 7 сентября 2018 г. Варфоломей «в рамках подготовки к предоставлению [украинской церкви] автокефалии» назначил в Киев своих представителей – экзархов. Спустя месяц Синод Константинопольского патриархата признал украинские церкви каноническими, отменив собственные решения 1686 г., по которым Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат. 15 декабря в Киеве прошел объединительный собор, на котором — на основе двух неканонических украинских церквей — была создана независимая украинская церковь.

Русская православная церковь (РПЦ) выступала резко против процесса предоставления автокефалии украинской церкви. 15 октября она прекратила церковные отношения с Константинополем, объяснив это «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви». Путин называл независимую украинскую церковь «объединенной раскольнической церковью Стамбульского прихода».