ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о «Профсоюзе Навального»

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В опросах государственных социологов Алексей Навальный (на фото) фигурирует в качестве теневого персонажа Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках февральского опроса о роли и месте профсоюзов узнал мнение россиян и о проекте «Профсоюз Навального», но эти данные в опубликованный на сайте ВЦИОМа 1 марта отчет не попали. О том, что социологи спрашивали респондентов об Алексее Навальном, «Ведомостям» рассказал человек, попавший в выборку ВЦИОМа, и подтвердил собеседник в организации.

Опрос проводился 12 февраля. По словам его участника, первая порция вопросов касалась зарплат бюджетников и их повышения по указам президента, вторая – профсоюзов в целом (она и была опубликована). Третья часть опроса была посвящена Навальному: интервьюер интересовался, знает ли респондент, кто такой Навальный, как к нему относится и что думает об организуемых им акциях протеста (хочет ли политик привлечь внимание власти к проблемам, найти сторонников или повысить свою известность), а также могут ли Навальный и его сторонники изменить ситуацию в стране к лучшему и найти решение острых проблем. Отдельная группа вопросов касалась «Профсоюза Навального», который обещает добиваться увеличения зарплат бюджетников до предписанного президентом уровня. Респондента спрашивали, слышал ли он об этом проекте, как относится к этой идее, нужен ли такой профсоюз и сможет ли он добиться заявленных целей, хотел бы сам интервьюируемый туда обратиться, а также чего хочет добиться Навальный, создавая этот профсоюз, – роста зарплат бюджетников или повышения личной популярности.