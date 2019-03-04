Политика / Социальная политика
Статья опубликована в № 4767 от 05.03.2019 под заголовком: Опрос с пристрастием

ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о «Профсоюзе Навального»

Согласно открытой части опроса, официальные профсоюзы россиян не устраивают

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках февральского опроса о роли и месте профсоюзов узнал мнение россиян и о проекте «Профсоюз Навального», но эти данные в опубликованный на сайте ВЦИОМа 1 марта отчет не попали. О том, что социологи спрашивали респондентов об Алексее Навальном, «Ведомостям» рассказал человек, попавший в выборку ВЦИОМа, и подтвердил собеседник в организации.

Опрос проводился 12 февраля. По словам его участника, первая порция вопросов касалась зарплат бюджетников и их повышения по указам президента, вторая – профсоюзов в целом (она и была опубликована). Третья часть опроса была посвящена Навальному: интервьюер интересовался, знает ли респондент, кто такой Навальный, как к нему относится и что думает об организуемых им акциях протеста (хочет ли политик привлечь внимание власти к проблемам, найти сторонников или повысить свою известность), а также могут ли Навальный и его сторонники изменить ситуацию в стране к лучшему и найти решение острых проблем. Отдельная группа вопросов касалась «Профсоюза Навального», который обещает добиваться увеличения зарплат бюджетников до предписанного президентом уровня. Респондента спрашивали, слышал ли он об этом проекте, как относится к этой идее, нужен ли такой профсоюз и сможет ли он добиться заявленных целей, хотел бы сам интервьюируемый туда обратиться, а также чего хочет добиться Навальный, создавая этот профсоюз, – роста зарплат бюджетников или повышения личной популярности.

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Комментарии
kirill.shirinskiy
04:11 05.03.2019
Власть будет рубить, если профсоюз не находится под контролем государства. Есть кстати уже и крупные профсоюзы частного характера, его главу как раз таки уволили, причем якобы частная автокомпания. Т.е. даже на частный бизнес оказывала и будет оказывать влияние. Есть конечно и государственно-декоративные профсоюзы. Главы этих профсоюзов активно дружат с элитой страны. Против пенсионной реформы практически не протестовали, для виду немного повозмущались.
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