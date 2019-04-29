Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4806 от 30.04.2019 под заголовком: Россия вооружается медленнее

Шведский институт заметил падение российских военных расходов

Они уже меньше суммарных затрат на оборону вооружающейся против России Восточной Европы

Россия по итогам 2018 г. покинула первую пятерку стран – лидеров по военным расходам, говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). По оценкам шведских исследователей, на 1-м месте, как и ранее за все время наблюдений со времен холодной войны, остаются США с расходами в размере $649 млрд, далее идут Китай ($250 млрд), Саудовская Аравия ($67,6 млрд), Индия ($66,5 млрд) и Франция ($63,8 млрд). Россия, которая по итогам 2017 г. обгоняла Индию и Францию, занимая 4-е место, опустилась на 6-е место с суммарными расходами $61,4 млрд (против $66,3 млрд годом ранее). В целом же военные расходы в мире в 2018 г. выросли до $1,82 трлн, что на 2,6% больше, чем годом ранее, говорится в докладе. При этом военные расходы США увеличились впервые за семь лет (на 4,6%), в то время как китайские затраты на оборону увеличиваются уже 24 года и в 2018 г. выросли еще на 5%.

Кроме того, свои оборонные бюджеты, ссылаясь на российскую военную угрозу, значительно увеличили и некоторые страны Центральной и Восточной Европы, отмечают исследователи. Так, Польша увеличила военные расходы на 9% до $11,6 млрд, а Украина – на 21% до $4,8 млрд. В результате российские военные расходы в 2018 г. оказались на 12% меньше, чем совокупные затраты на оборону одной лишь Восточной Европы, подчеркивает SIPRI. В целом оборонные расходы России снижаются с 2016 г., говорится в докладе, хотя в прошлогоднем исследовании SIPRI отмечал, что это произошло – впервые с 1998 г. – лишь в 2017 г.

SIPRI считает военные расходы, переводя объявленные траты в национальных валютах в доллары США по среднегодовому курсу, отмечает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Теоретически это должно вести к занижению российских военных расходов, поскольку и зарплаты военнослужащих, и стоимость некоторых типов вооружений в России ниже, чем в большинстве стран НАТО, поясняет эксперт. Например, Россия содержит более крупную армию, чем Франция, и дорогостоящие стратегические ядерные силы у России значительно больше французских, но при этом Франция опережает Россию по номинальным расходам. Однако за последние годы стоимость многих российских вооружений и других затрат Минобороны стала вполне сопоставима с натовскими, особенно с восточноевропейскими, поэтому пересчет российских расходов по паритету покупательной способности (что даст $180 млрд, или 3-е место в 2018 г.) тоже неадекватен и слишком завысит реальные затраты, отмечает Макиенко.

Следует также отметить, что SIPRI едва ли не первым из известных западных исследовательских центров зафиксировал тенденцию сокращения российских военных расходов и особенно примечательно выглядит выявленное отставание России даже от новых членов НАТО из числа бывших союзников СССР, подчеркивает эксперт. И судя по имеющимся тенденциям изменения военных бюджетов России и этих стран, разрыв будет только расти. В связи с этим запугивание российской военной угрозой в ближайшие годы будет трудно подкрепить цифрами военных бюджетов, резюмирует Макиенко.

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