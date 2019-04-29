Шведский институт заметил падение российских военных расходов

Они уже меньше суммарных затрат на оборону вооружающейся против России Восточной Европы

Оборонные расходы России снижаются с 2016 г., говорится в докладе Евгений Разумный / Ведомости

Россия по итогам 2018 г. покинула первую пятерку стран – лидеров по военным расходам, говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). По оценкам шведских исследователей, на 1-м месте, как и ранее за все время наблюдений со времен холодной войны, остаются США с расходами в размере $649 млрд, далее идут Китай ($250 млрд), Саудовская Аравия ($67,6 млрд), Индия ($66,5 млрд) и Франция ($63,8 млрд). Россия, которая по итогам 2017 г. обгоняла Индию и Францию, занимая 4-е место, опустилась на 6-е место с суммарными расходами $61,4 млрд (против $66,3 млрд годом ранее). В целом же военные расходы в мире в 2018 г. выросли до $1,82 трлн, что на 2,6% больше, чем годом ранее, говорится в докладе. При этом военные расходы США увеличились впервые за семь лет (на 4,6%), в то время как китайские затраты на оборону увеличиваются уже 24 года и в 2018 г. выросли еще на 5%.

Кроме того, свои оборонные бюджеты, ссылаясь на российскую военную угрозу, значительно увеличили и некоторые страны Центральной и Восточной Европы, отмечают исследователи. Так, Польша увеличила военные расходы на 9% до $11,6 млрд, а Украина – на 21% до $4,8 млрд. В результате российские военные расходы в 2018 г. оказались на 12% меньше, чем совокупные затраты на оборону одной лишь Восточной Европы, подчеркивает SIPRI. В целом оборонные расходы России снижаются с 2016 г., говорится в докладе, хотя в прошлогоднем исследовании SIPRI отмечал, что это произошло – впервые с 1998 г. – лишь в 2017 г.

SIPRI считает военные расходы, переводя объявленные траты в национальных валютах в доллары США по среднегодовому курсу, отмечает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Теоретически это должно вести к занижению российских военных расходов, поскольку и зарплаты военнослужащих, и стоимость некоторых типов вооружений в России ниже, чем в большинстве стран НАТО, поясняет эксперт. Например, Россия содержит более крупную армию, чем Франция, и дорогостоящие стратегические ядерные силы у России значительно больше французских, но при этом Франция опережает Россию по номинальным расходам. Однако за последние годы стоимость многих российских вооружений и других затрат Минобороны стала вполне сопоставима с натовскими, особенно с восточноевропейскими, поэтому пересчет российских расходов по паритету покупательной способности (что даст $180 млрд, или 3-е место в 2018 г.) тоже неадекватен и слишком завысит реальные затраты, отмечает Макиенко.

Следует также отметить, что SIPRI едва ли не первым из известных западных исследовательских центров зафиксировал тенденцию сокращения российских военных расходов и особенно примечательно выглядит выявленное отставание России даже от новых членов НАТО из числа бывших союзников СССР, подчеркивает эксперт. И судя по имеющимся тенденциям изменения военных бюджетов России и этих стран, разрыв будет только расти. В связи с этим запугивание российской военной угрозой в ближайшие годы будет трудно подкрепить цифрами военных бюджетов, резюмирует Макиенко.

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