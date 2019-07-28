Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4864 от 29.07.2019 под заголовком: Кишинев заговорил с Москвой

Россия начала восстановление военных контактов с Молдавией

До недавней смены власти в Кишиневе отношения двух стран в сфере безопасности были скорее враждебными

Министры обороны России и Молдавии в пятницу впервые за последние шесть лет провели переговоры в Москве. Открывая встречу, российский министр Сергей Шойгу выразил надежду на конструктивный диалог: «А самое главное – на решение тех вопросов, которые касаются безопасности Молдавии и России, нашего сотрудничества в военной и в военно-технической сфере». Россия является надежным союзником для Молдавии, заявил в ответ его молдавский коллега Павел Войку: «Для нас это очень важно. И на сегодняшний день для нас тоже важно сохранить стабильность и крепить дружеские отношения со всеми странами, а не дружить с кем-то против кого-то». Он также выразил признательность и благодарность руководству России «за оказанную помощь в деблокации политического кризиса, который был в Молдове в начале июня». Войку отметил, что Россия стала первой страной, которая признала новое правительство в Кишиневе «и тем самым еще раз доказала, что является надежным союзником для республики».

Войку – однопартиец президента Молдавии, социалиста Игоря Додона: большая часть его карьеры связана со службой в полиции, в 2017 г. он был назначен советником Додона, а 8 июня 2019 г. утвержден в должности министра обороны. Это произошло после отстранения от власти в Кишиневе под давлением России, США и ЕС режима лидера Демократической партии – олигарха Владимира Плахотнюка.

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