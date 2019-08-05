Федеральный перечень учебников могут признать незаконным

Приказ Минпросвещения о федеральном перечне учебников признан нормативно-правовым актом и должен пройти процедуру государственной регистрации Максим Стулов / Ведомости

Министерство юстиции считает не вступившим в силу приказ Министерства просвещения от 28 декабря 2018 г. о федеральном перечне учебников, рекомендуемых школам для обучения. На этот перечень школы ориентируются при закупке учебников – только из него они имеют право покупать книги для школьников на бюджетные деньги.

О том, что этот приказ не вступил в силу, говорится в ответе Минюста на запрос коллегии адвокатов «Алруд» («Ведомости» с ним ознакомились). Вице-президент корпорации «Российский учебник» Андрей Галиев подтвердил, что адвокаты выполняли их поручение. С конца прошлого года это издательство пытается оспорить законность приказа в Арбитражном суде Москвы. «Действующие правовые нормы, и в частности указ президента, однозначно говорят о том, что приказ о принятии нового перечня не действует, и мы намерены добиваться наступления соответствующих последствий, в частности возврата к прежнему перечню, всеми законными способами», – сказал «Ведомостям» представитель издательства.

Приказ Минпросвещения о федеральном перечне учебников признан нормативно-правовым актом и должен пройти процедуру государственной регистрации в Минюсте, но Минпросвещения не направляло его на регистрацию, говорится в ответе Минюста. Этот приказ до сих пор не поступил в Минюст, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Нормативно-правовые акты, не прошедшие регистрацию, не могут служить основанием для регистрации правоотношений, на такие документы нельзя ссылаться при решении споров, пояснил представитель Минюста.

Минпросвещения руководствовалось разъяснением Минюста о том, что такие приказы не подлежат регистрации, уверяет его представитель. Сейчас сотрудники министерства ведут консультации с Минюстом, чтобы разъяснить эту ситуацию, говорит он.

Между тем Минпросвещения после его реорганизации в мае 2018 г. (прежде оно было частью Министерства образования и науки) не прописало в новых документах полномочия по изданию приказов о федеральном перечне учебников, говорится в ответе Минюста. Получается, что приказ об учебниках не только не зарегистрирован, но у министерства нет и полномочий на его издание. В июне Минпросвещения попыталось зарегистрировать приказ о порядке формирования федерального перечня учебников, но Минюст отказал в его регистрации, указав на множество недостатков в проекте приказа: например, Минпросвещения не указало, на каких основаниях оно может формировать научно-методический совет. Новый порядок формирования федерального перечня учебников сейчас дорабатывается вместе с Минюстом и в ближайшее время его вновь направят туда на регистрацию, сказал «Ведомостям» представитель Минпросвещения.

Споры о перечне учебников издатели и профильное министерство ведут с 2014 г., когда этот список сократили в 2,5 раза. Предыдущий перечень должен был действовать до 2017 г., но новый список тогда так и не был сформирован. Последний федеральный перечень был утвержден только в декабре 2018 г. после дополнительной экспертизы учебников. В результате он сократился еще на 20% – и теперь в нем 986 наименований. Однако издателей не устроили ни процедура отбора, ни результаты. В начале 2019 г. Генпрокуратура нашла коррупционную составляющую в порядке формирования перечня. А в апреле ФАС вынесла предупреждение Минпросвещения, предписав вернуть в федеральный перечень учебники, исключенные из него в конце 2018 г. Служба посчитала, что при проведении очередной экспертизы учебников министерство нарушило несколько пунктов своего же порядка формирования этого перечня, а также закон о защите конкуренции.

Для издательств школьной литературы присутствие их учебников в федеральном перечне – принципиальный вопрос: чем больше наименований их книг есть в списке, тем больше школы будут тратить на их покупку. Расходы государства на закупку учебников и учебных пособий ежегодно составляют 20–25 млрд руб. В последнем федеральном перечне учебников доля издательства «Просвещение» выросла с 35 до 53%, а издательского дома «Российский учебник» (объединяет издательства «Вентана-граф» и «Дрофа») – сократилась с 46 до 26%, подсчитали в «Российском учебнике».

Пока приказ о федеральном перечне учебников не поступил в Минюст на правовую оценку, его статус не очевиден, говорит представитель министерства. Из-за того что Минюст не зарегистрировал документ, признанный нормативно-правовым актом, он не имеет законной силы, сказал «Ведомостям» партнер юридической фирмы «Рустам Кармаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Если текст приказа будет признан Минюстом нарушающим или входящим в противоречие с действующими нормами федерального законодательства, он может быть направлен на доработку. Сейчас при наличии решения Минюста можно говорить о том, что приказ не имеет законной силы».