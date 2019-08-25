«Прямой путь к ускоренному разрушению партийной системы»

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«Единая Россия» предлагает техническое воплощение представительной демократии Андрей гордеев / Ведомости

Все кандидаты, идущие на выборы по одномандатным округам, должны собирать для регистрации подписи избирателей. С предложением выступил лидер московских единороссов Андрей Метельский. «[Сбор подписей] нужен, чтобы москвичи узнавали больше о депутатах – независимо от того, к какой партии они принадлежат. У нас родилась мысль обратиться к федеральной Думе, будем просить ее внести изменения в закон, чтобы все кандидаты, которые сегодня выдвигаются по одномандатным округам, собирали подписи», – заявил Метельский (цитата по агентству «Москва»).

«Кандидаты покажут, как их поддерживают избиратели, – объяснил Метельский «Ведомостям». – Если не могут собрать подписи – это доказательство, что поддержки нет. А самое главное – так кандидат ведет кампанию и становится ближе к избирателю». Не собиравшие подписи, продолжил он, решили, что они уже почти избраны: «Пусть все будут в равных условиях». Идея обсуждалась с федеральным руководством партии, московские депутаты-единороссы обратятся с ней в Госдуму после выборов в Мосгордуму: «Распространять ли это на всю страну и на выборы в Госдуму, пусть решит Госдума».

В пресс-службе «Единой России» сообщили, что руководство партии в курсе предложения, оно требует всестороннего обсуждения. Идея обсуждалась у секретаря генсовета партии Андрея Турчака, говорят человек в его окружении и собеседник в руководстве «Единой России». Еще один собеседник в «Единой России» говорит, что идею поддерживает Андрей Турчак. Пока единого мнения в партии нет, говорит второй собеседник. Если предложение будет принято, малые партии окажутся в равных правах с парламентскими, указывает он: «Связь одномандатников с партией и так на сегодня эфемерна, не сделает ли эта инициатива эту связь еще более эфемерной?»

«Какой-либо позиции [у Кремля] по этому вопросу нет. Это инициатива партийного отделения, пока сказать нечего», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова не комментирует идею, пока депутаты Мосгордумы не обратились с ней к Госдуме.