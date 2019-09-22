Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4904 от 23.09.2019 под заголовком: Роберт О’Брайен: При Трампе у нас огромные успехи во внешней политике

Новый советник Трампа – приверженец жесткой политики в отношении Ирана, Китая и России

Роберт О’Брайен занял пост советника президента США по вопросам национальной безопасности

Вы получаете возможность проводить с главой государства больше времени, чем любой другой член команды президента, рассказывал про работу советника по национальной безопасности Стивен Хэдли, который занимал этот пост при Джордже Буше-младшем в 2005–2009 гг. Его откровения опубликованы на сайте ShareAmerica – интернет-ресурсе госдепа: «Вы первый, кто встречается с президентом утром, когда он приходит на работу в Овальный кабинет, и последний, кто видит президента, прежде чем он принимает какое-либо серьезное решение в области внешней политики или национальной безопасности. <...> Кроме того, вы являетесь человеком, который, скорее всего, знает мнение президента по этим вопросам. Вы участвуете в решении важнейших проблем, которые охватывают весь земной шар и влияют на весь мир. <...> Не испытывая на себе бремени бюрократических обязанностей должностного лица министерского уровня, вы отводите политическому существу дела больше времени, чем любой другой ключевой член Совета национальной безопасности».

Непонятно только, насколько это все применимо к работе с Дональдом Трампом и станет ли он слушать своего очередного советника по нацбезопасности. О’Брайен с начала его президентства – уже четвертый. Трамп предпочитает полагаться на собственную интуицию, а советы склонен игнорировать, пишет Business Insider. Последний пример – он планировал встретиться с лидерами «Талибана» (организация запрещена в России) в Кэмп-Дэвиде накануне 18-й годовщины терактов 9/11. Его не смутило, что многие чиновники, включая Болтона, считали это крайне неудачной затеей. Встреча не состоялась – формальным поводом стал теракт в Кабуле, во время которого погиб американский солдат. Но через несколько дней после твитов Трампа, в которых он сообщал об отмене встречи, Болтона уволили. Так что вопрос и в том, будет ли О’Брайен говорить Трампу неудобные вещи – по характеру они с Болтоном полные противоположности.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике