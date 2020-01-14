Сторонники Ходорковского создают партию с прицелом на выборы в Госдуму

Участники «Открытой России» экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского решили учредить Федеративную партию. Заявление о создании оргкомитета в Минюст направил депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников. Партию создают политики из регионов, которые планируют поучаствовать в региональных выборах – 2020 и выборах в Госдуму 2021 г. «Говорить «левые» или «правые» в современной России не имеет смысла. Есть только одно разделение: за интересы людей или против. Повышение пенсионного возраста и налогов, изъятие средств у регионов, мусорные свалки, преследование за слова, недоступная медицина, забота о гражданах других стран в ущерб россиянам – вот что поддерживают все находящиеся у власти политические силы <...> Мы против этого. Мы за свободу, за настоящее социальное государство, за сменяемость власти, за интересы россиян», – говорится в заявлении, распространенном оргкомитетом.