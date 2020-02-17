Сирийские войска отогнали боевиков от Алеппо
Сирийские правительственные войска впервые за восемь лет взяли под полный контроль территорию вокруг самого населенного до войны города Алеппо, освободив порядка 30 населенных пунктов, прилегающих к нему с запада и севера. Согласно заявлению, распространенному вооруженными силами Сирии, в ходе боев в воскресенье им удалось вытеснить боевиков за пределы городской черты и продвинуться на запад, в сторону города Дарат-Изза. Для выхода граждан были открыты гуманитарные коридоры.
По словам человека, близкого к Минобороны России, формально Алеппо был очищен от боевиков силами сирийской правительственной армии еще в ноябре – декабре 2016 г., когда в результате операции, проведенной при участии российских военных советников, было освобождено 52 квартала. Вместе с тем в окружавших его пунктах (Эль-Мансура, Хан-эль-Асль, Харейтан, Анадан, Баянун, Хайан и др.) остались позиции боевиков, которые вели артиллерийско-минометный огонь по городу (в среднем – порядка 20 обстрелов ежесуточно). Наибольшие разрушения и количество погибших среди мирного населения пришлись на западную часть Алеппо, говорит собеседник «Ведомостей». Сейчас ситуация изменилась: боевики были выбиты с занятых территорий и передвинулись ближе к турецкой границе. Теперь правительственным силам предстоит закрепиться на позициях, чтобы боевики не могли физически вести минометный огонь по городу, уточняет он.
Параллельно усиливается контроль и за другим стратегически важным объектом в Сирии – трассой М5, соединяющей Алеппо и Дамаск. По сообщению сирийского телеканала Al-Hadath, российская военная полиция начала размещение своих постов вдоль автодороги. Сама трасса, по заявлению представителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, была полностью освобождена 12 февраля: в заявлении указывалось, что после установления контроля над последним участком этой международной трассы «создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 г.». Боевики контролировали шоссе М5 на отрезке от города Хама до Алеппо с 2014 г., в результате движение транспорта по трассе юг – север из Дамаска шло по объездной дороге Атрая – Ханасир через пустыню, что увеличивало расстояние на 175 км. В январе сирийское командование поставило перед войсками задачу освободить от бандформирований юго-западные окрестности Алеппо. В результате под контроль была взята стратегическая автотрасса протяженностью 432 км.
Последние успехи сирийской армии в Алеппо связаны не только с хорошо продуманной тактикой ведения боевых действий, но и с тем, что боевики из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) начали передислокацию из этого района ближе к Идлибу в расчете на помощь Турции, которая ввела в Идлиб значительный контингент войск, говорит высокопоставленный военный источник «Ведомостей». Ситуация в Идлибе обсуждалась вчера в Москве на российско-турецких межведомственных переговорах с участием представителей МИДов и минобороны двух стран. На момент сдачи номера информации об их результатах не было.