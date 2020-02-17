Сирийские войска отогнали боевиков от Алеппо

Параллельно усиливается контроль и за другим стратегически важным объектом в Сирии – трассой М5, соединяющей Алеппо и Дамаск. По сообщению сирийского телеканала Al-Hadath, российская военная полиция начала размещение своих постов вдоль автодороги. Сама трасса, по заявлению представителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, была полностью освобождена 12 февраля: в заявлении указывалось, что после установления контроля над последним участком этой международной трассы «создана зона безопасности, предусмотренная российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 г.». Боевики контролировали шоссе М5 на отрезке от города Хама до Алеппо с 2014 г., в результате движение транспорта по трассе юг – север из Дамаска шло по объездной дороге Атрая – Ханасир через пустыню, что увеличивало расстояние на 175 км. В январе сирийское командование поставило перед войсками задачу освободить от бандформирований юго-западные окрестности Алеппо. В результате под контроль была взята стратегическая автотрасса протяженностью 432 км.