Кремль ищет кандидатов в Госдуму среди доверенных лиц президента и общественников
Администрация президента проводит среди общественников, доверенных лиц президента и членов Общероссийского народного фронта (ОНФ) отбор кандидатов в депутаты будущей Госдумы, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к администрации. Отбор проходит с середины февраля в Российской академии госслужбы (РАНХиГС), его планируют закончить к началу апреля, говорит один из собеседников. Потенциальных кандидатов, по его словам, отсматривают среди руководителей региональных исполкомов и членов ОНФ, активистов, доверенных лиц президента из регионов (на выборах-2018 у Владимира Путина было 499 доверенных лиц), лидеров региональных общественных организаций: «Ищут свежую кровь». Дважды в неделю отбор проходят по 10–12 человек, рассказывает собеседник: «Весь день у них проходят различные испытания – от тестирования до публичных форматов вроде дебатов. Оценку проводят социальные психологи, политтехнологи, медийщики. Проверяется управленческий и публичный потенциал. Людей помещают в стрессово-медийную ситуацию и смотрят, как они выступают, отвечают на вопросы». Предполагается, что победители отбора могут стать кандидатами в депутаты от власти в одномандатных округах.
Еще два человека, близких к администрации, говорят, что «Единая Россия», ОНФ и губернаторы уже представили списки потенциальных кандидатов, которых власть могла бы выдвинуть в Думу в 2021 г. «Администрация президента рассчитывает на то, что состав Госдумы в 2021 г. обновится на 30–40%», – отмечает один из них. Другой слышал об обновлении «не меньше чем наполовину». При этом отбор в РАНХиГС идет в закрытом режиме – в отличие от конкурса «Лидеры России. Политика», запущенного месяц назад первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко: его победители тоже могут поучаствовать в выборах в Госдуму.
По действующему законодательству 225 депутатов избираются по партспискам и 225 – по одномандатным округам. На выборах 2016 г. большинство представителей народного фронта выдвигались от «Единой России», тогда в Думу прошло около 90 человек из ОНФ. В конце февраля 2020 г., по данным «Левада-центра», за «Единую Россию» были готовы голосовать 28% от всех опрошенных и 45% от числа тех, кто определился с выбором.
Отбор кандидатов в Госдуму всегда проходил по-разному, вспоминает еще один человек, близкий к Кремлю: «Была квота у определенных политиков. В 2011 г. своя квота появилась у ОНФ, в 2016 г. многие депутаты были «володинские» (нынешний председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда курировал в Кремле внутреннюю политику. – «Ведомости»). Кроме того, есть пул «Единой России» и блок депутатов, которых хотят видеть главы регионов, они эти списки передают в администрацию президента». Крупные компании тоже дают списки своих людей, но в основном по регионам, где предприятия являются системообразующими, хотя в последние годы такое происходит реже, добавляет собеседник.
При формировании списков кандидатов учитываются такие факторы, как их избираемость, позиция глав регионов и возможность при помощи тех или иных кандидатов ответить на существующие запросы избирателей, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Конечно, всегда есть запрос на обновление. И, собственно, за то, как именно должно выглядеть это обновление, и идет основная конкуренция различных элитных групп». Прогнозы социального самочувствия позволяют говорить о том, что для партии власти думская кампания будет развиваться по крайне непростому сценарию, отмечает эксперт: «Поэтому очень важно, чтобы реальная проблематика и потенциал каждого кандидата провести успешную кампанию или внести реальный вклад в успех своей региональной группы определяли шансы на попадание не менее чем на 50%».
«При отсутствии выборов глав муниципалитетов и крупных городов, которые помогали выявлять политических лидеров, включают альтернативные механизмы их поиска», – считает политтехнолог Петр Быстров. В 1990–2000-е гг. политические лидеры выявлялись на выборах, сейчас же многие годы во власти одни и те же люди, поэтому, видимо, и пробуются другие механизмы для поиска новых лиц, продолжает эксперт. «Необходимость обновления Госдумы назрела, поскольку депутаты, которые там сидят многие годы, не являются политическими лидерами. Часть депутатов в Думу ссылают губернаторы или секретари отделений «Единой России», если видят в них своих соперников. Кроме того, много возрастных депутатов, которые остаются в Госдуме скорее по инерции, переходя из одного созыва в другой на протяжении многих лет», – отмечает Быстров.