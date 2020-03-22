Кремль ищет кандидатов в Госдуму среди доверенных лиц президента и общественников

При формировании списков кандидатов учитываются такие факторы, как их избираемость, позиция глав регионов и возможность при помощи тех или иных кандидатов ответить на существующие запросы избирателей, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Конечно, всегда есть запрос на обновление. И, собственно, за то, как именно должно выглядеть это обновление, и идет основная конкуренция различных элитных групп». Прогнозы социального самочувствия позволяют говорить о том, что для партии власти думская кампания будет развиваться по крайне непростому сценарию, отмечает эксперт: «Поэтому очень важно, чтобы реальная проблематика и потенциал каждого кандидата провести успешную кампанию или внести реальный вклад в успех своей региональной группы определяли шансы на попадание не менее чем на 50%».