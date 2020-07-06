Бывшим сотрудникам ФСБ запретят разглашать даже несекретные данные

Бывшим сотрудникам ФСБ запретят разглашать даже несекретные данныеРазрешение на публикацию сведений о работе органов безопасности будет давать сама спецслужба
Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и зампредседателя комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму поправки к закону «О федеральной службе безопасности», ужесточающие порядок работы с информацией для бывших сотрудников органов ФСБ – как военнослужащих, так и гражданских. Согласно поправкам в статью 7 этого закона вводится новое понятие – «профессиональная тайна». Это сведения, не относимые к секретным, в том числе сведения ограниченного доступа (для служебного пользования) и другие сведения, опубликование которых «может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности и/или нанести ущерб их репутации».
Отныне сотрудники ФСБ, включая уволенных (причем без указания предельных сроков с момента увольнения), должны будут предоставлять для экспертной оценки на предмет наличия профессиональной тайны «подготовленные для открытого опубликования (размещения, распространения) информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности». Публиковать их можно будет лишь при получении положительного заключения.