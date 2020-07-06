Бывшим сотрудникам ФСБ запретят разглашать даже несекретные данные

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и зампредседателя комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму поправки к закону «О федеральной службе безопасности», ужесточающие порядок работы с информацией для бывших сотрудников органов ФСБ – как военнослужащих, так и гражданских. Согласно поправкам в статью 7 этого закона вводится новое понятие – «профессиональная тайна». Это сведения, не относимые к секретным, в том числе сведения ограниченного доступа (для служебного пользования) и другие сведения, опубликование которых «может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности и/или нанести ущерб их репутации».