Первый отчет Мишустина в Госдуме. Главное

Меры по борьбе с коронавирусом в России были своевременные и правильные. Во время самоизоляции система работала в штабном режиме: чиновники активно сотрудничали с учеными, врачами и экспертами — такие практики будут использоваться и в будущем;

На модернизацию первичного звена здравоохранения и поддержку медиков в ближайшее время выделят 500 млрд руб.;

Четыре вакцины от COVID-19 доказали свою безопасность, по двум клинические испытания находятся на финальной стадии;

Премьер предложил выделить дополнительно 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки в селах;

Правительство субсидировало туроператоров на 3,5 млрд рублей, ещё 15 млрд рублей выделят на частичную компенсацию расходов отдыхающих внутри страны. Они смогут получить от 5000 до 15 000 руб.

До 2024 г. в стране увеличат количество бюджетных мест в ВУЗах, количество мест на IT-специальности до 2024 г. увеличится в 2,5 раза;

Правительство создаст цифровую платформу «Социальное казначейство». Она станет единым сервисом со всеми мерами социальной поддержки людей;