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Первый отчет Мишустина в Госдуме. Главное

Премьер назвал главную цель и пять принципов работы кабмина
Артем Гирш
Максим Стулов / Ведомости

22 июля премьер Михаил Мишустин выступает с первым отчетом в Госдуме о работе правительства за 2019 г. Во время своего выступления премьер использовал слайды. Свою речь он читал по экранам-суфлерам. В ходе доклада премьер назвал главную цель работы правительства – это повышение качества жизни каждого человека в стране. «За счет роста экономики и развития социальной сферы, а значит – достижения национальных целей, которые поставил президент», – сказал Мишустин.

Премьер также заявил, что правительство начало работу исходя из пяти базовых ценностей: Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей, действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия, подавать пример этичного поведения, работать, невзирая на ведомственные границы, команды.

Главное из выступления премьера в Госдуме:

  • Меры по борьбе с коронавирусом в России были своевременные и правильные. Во время самоизоляции система работала в штабном режиме: чиновники активно сотрудничали с учеными, врачами и экспертами — такие практики будут использоваться и в будущем;

  • На модернизацию первичного звена здравоохранения и поддержку медиков в ближайшее время выделят 500 млрд руб.;

  • Четыре вакцины от COVID-19 доказали свою безопасность, по двум клинические испытания находятся на финальной стадии;

  • Премьер предложил выделить дополнительно 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки в селах;

  • Правительство субсидировало туроператоров на 3,5 млрд рублей, ещё 15 млрд рублей выделят на частичную компенсацию расходов отдыхающих внутри страны. Они смогут получить от 5000 до 15 000 руб.

  • До 2024 г. в стране увеличат количество бюджетных мест в ВУЗах, количество мест на IT-специальности до 2024 г. увеличится в 2,5 раза;

  • Правительство создаст цифровую платформу «Социальное казначейство». Она станет единым сервисом со всеми мерами социальной поддержки людей;

  • Решение о продлении ипотеки под 6,5% и ее условиях примут осенью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных