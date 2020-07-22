Первый отчет Мишустина в Госдуме. Главное

Первый отчет Мишустина в Госдуме. ГлавноеПремьер назвал главную цель и пять принципов работы кабмина
22 июля премьер Михаил Мишустин выступает с первым отчетом в Госдуме о работе правительства за 2019 г. Во время своего выступления премьер использовал слайды. Свою речь он читал по экранам-суфлерам. В ходе доклада премьер назвал главную цель работы правительства – это повышение качества жизни каждого человека в стране. «За счет роста экономики и развития социальной сферы, а значит – достижения национальных целей, которые поставил президент», – сказал Мишустин.
Премьер также заявил, что правительство начало работу исходя из пяти базовых ценностей: Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей, действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия, подавать пример этичного поведения, работать, невзирая на ведомственные границы, команды.
Главное из выступления премьера в Госдуме:
Меры по борьбе с коронавирусом в России были своевременные и правильные. Во время самоизоляции система работала в штабном режиме: чиновники активно сотрудничали с учеными, врачами и экспертами — такие практики будут использоваться и в будущем;
На модернизацию первичного звена здравоохранения и поддержку медиков в ближайшее время выделят 500 млрд руб.;
Четыре вакцины от COVID-19 доказали свою безопасность, по двум клинические испытания находятся на финальной стадии;
Премьер предложил выделить дополнительно 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки в селах;
Правительство субсидировало туроператоров на 3,5 млрд рублей, ещё 15 млрд рублей выделят на частичную компенсацию расходов отдыхающих внутри страны. Они смогут получить от 5000 до 15 000 руб.
До 2024 г. в стране увеличат количество бюджетных мест в ВУЗах, количество мест на IT-специальности до 2024 г. увеличится в 2,5 раза;
Правительство создаст цифровую платформу «Социальное казначейство». Она станет единым сервисом со всеми мерами социальной поддержки людей;
Решение о продлении ипотеки под 6,5% и ее условиях примут осенью.